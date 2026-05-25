Dipantau John Herdman, Bintang Muda Persija Jakarta Beri Jawaban Mengejutkan

Pemain Persija Jakarta Muhammad Rayhan Hannan. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Bintang muda Persija Jakarta, Muhammad Rayhan Hanan, belakangan menjadi sorotan karena masuk radar John Herdman. Hannan pun memberikan respons mengejutkan soal sorotan yang diberikan oleh pelatih Timnas Indonesia tersebut.

Hannan menjadi perbincangan hangat setelah namanya diseret oleh pelatih Timnas Indonesia, John Herdman. Bintang Persija Jakarta itu pun masuk dalam daftar 44 pemain sementara Skuad Garuda pada FIFA Matchday periode Juni 2026.

Herdman sebelumnya blak-blakan kepincut dengan Hannan. Juru taktik asal Inggris itu bahkan mengungkapkan ingin memantau langsung pemain berusia 22 tahun tersebut dalam laga pamungkas Super League 2025/2026 antara Persija Jakarta kontra Semen Padang di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (23/5).

Saat ditemui usai pertandingan, Hannan ditanya soal perasaan dan kesan karena namanya disorot Herdman. Alih-alih menjawab secara gamblan, pemain berusia 22 tahun itu justru memberikan reaksi yang mengejutkan dengan menyatakan dirinya hanya fokus bermain bola.

"Saya cuma main bola aja. Saya cuma fokus main bola aja," jawab Hannan saat ditemui wartawan termasuk JawaPos.com usai laga Persija Jakarta vs Semen Padang, dipetik Senin (25/5).

Meski begitu, Hannan tak mampu menyembunyikan rasa senangnya bisa dipanggil Timnas Indonesia. Dia bersyukur karena namanya masuk dalam daftar skuad sementara untuk menghadapi Oman dan Mozambik pada agenda FIFA Matchday Juni 2026.

"Ya bersyukur pastinya, karena mimpi setiap (pemain) sepak bola Indonesia pasti main buat timnas senior," ujar Hannan.

Bagi Hannan, ini bukan kali pertama dirinya dipanggil Timnas Indonesia. Namun di era Herdman, ini menjadi pemanggilan pertamanya.

Sebelumnya, Hannan pernah membela Timnas Indonesia dalam Piala AFF 2024. Saat itu, Skuad Garuda diperkuat pemain muda berusia di bawah 23 tahun, tapi berstatus sebagai skuad senior.

"Waktu itu pernah sih, sama U-23. Cuma yang waktu itu kan AFF kan. Tapi kita main pakai U-23 waktu itu. Tapi senior," jelas Hannan.

Lebih jauh, Hannan mengaku belum mengetahui pasti kapan pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia akan berlangsung. Satu yang pasti, ia siap untuk memberikan penampilan terbaik agar menembus skuad final.

"Kurang tahu gabung kapan, nanti kita lihat lagi habis ini. Saya fokus diri sendiri aja," pungkas Hannan.

Persija Jakarta sendiri menjadi klub penyumbang terbanyak ke skuad sementara Timnas Indonesia. Total ada delapan pemain Macan Kemayoran yang dipanggil Herdman, yakni Hannan, Rizky Ridho, Jordi Amat, Fajar Fathurrahman, Witan Sulaeman, Mauro Zijlstra, dan Eksel Runtukahu.

Sementara itu, Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni mendatang. Pertandingan tersebut akan berlangsung di kandang Garuda, Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta.