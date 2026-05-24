Tuntaskan Musim Bersama Persija Jakarta, Allano Lima Kirim Kode Cabut

Aksi Allano bersama Persija Jakarta. (Dok. Allano)
JawaPos.com - Perjalanan Allano Lima bersama Persija Jakarta berakhir seiring selesainya kompetisi Super League 2025/2026. Winger asal Brasil itu pun mengirim kode cabut dari skuad Macan Kemayoran.
Allano merapat ke Persija Jakarta pada awal musim atau sejak Juli 2025 lalu. Pemain berusia 31 tahun itu diikat kontrak selama satu musim.
Masa depan Allano pun menjadi sorotan. Pasalnya, kompetisi Super League musim ini telah berakhir seiring kontraknya habis bersama Persija Jakarta.
Di tengah ketidakpastian nasibnya tersebut, Allano seolah mengirim sinyal hengkang dari Persija Jakarta. Pemain berusia 31 tahun itu mengungkapkan bahwa kota Jakarta dan Indonesia akan selalu berada di hatinya, seolah pergi meninggalkan Macan Kemayoran.
”Terima kasih Jakarta. Terima kasih Indonesia. Kalian ada di hatiku,” tulis Allano dalam instastory akun instagram pribadinya, dikutip Minggu (24/5).
Allano turut tampil ketika Persija Jakarta menang 3-0 atas Semen Padang dalam laga pekan terakhir Super League di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (23/5) kemarin. Pemain asal Brasil itu tampil sebagi pemain pengganti di menit ke-59.
Jika pada akhirnya kontrak Allano tidak diperpanjang, maka laga kontra Semen Padang menjadi laga terakhirnya bersama Persija Jakarta. Hingga kini, belum ada tanda-tanda apakah manajemen Macan Kemayoran akan memperpanjang masa bakti pemain asal Brasil tersebut.
Performa Allano terbilang cukup apik dalam musim debutnya bersama Persija Jakarta. Pemain asal Brasil itu tampil sebanyak 29 kali dengan kontribusi sembilan gol dan sembilan assist.
Sementara itu, Persija Jakarta menutup musim di peringkat ketiga dengan raihan 71 poin. Perolehan poin tersebut sekaligus menjadi perolehan poin tertinggi yang bisa diraih Macan Kemayoran sepanjang era Liga 1 dimulai sejak 2017.
