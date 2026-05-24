Dony Tri Pamungkas Jadi Pemain Muda Terbaik BRI Super League 2025/26, Mauricio Souza Kagum

JawaPos.com - Pemain muda Persija Jakarta Dony Tri Pamungkas sukses menutup musim BRI Super League 2025/26 dengan pencapaian membanggakan. Bek kiri andalan Macan Kemayoran itu resmi dinobatkan sebagai Best Young Player of The Season berkat performa konsisten sepanjang musim.

Penampilan Dony bersama Persija Jakarta memang mencuri perhatian. Tak hanya solid saat bertahan, pemain muda tersebut juga aktif membantu serangan dari sisi kiri lapangan.

Kecepatan, keberanian duel, hingga kemampuannya membaca permainan membuatnya menjadi salah satu pemain muda paling menonjol musim ini. Sepanjang kompetisi berjalan, Dony menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Dia tampil tenang saat mengalirkan bola dari lini belakang dan beberapa kali mampu memutus pergerakan lawan dengan timing yang tepat. Kematangannya di usia muda menjadi nilai lebih yang membuatnya dipercaya tampil reguler bersama Persija.

Konsistensi performa Dony juga terlihat dari raihan penghargaan Young Player of The Month yang berhasil dia menangkan pada Januari, Februari, dan April 2026. Catatan itu semakin menegaskan bahwa performanya tidak hanya bagus dalam beberapa pertandingan, tetapi stabil sepanjang musim.

Tak berhenti sampai di situ, Dony juga berhasil masuk dalam daftar Best XI of The Season BRI Super League 2025/26. Pencapaian tersebut menjadi penutup manis bagi musim terbaiknya bersama Persija sejauh ini.

Dony mengaku bersyukur atas penghargaan yang diterimanya. Pencapaian tersebut tidak lepas dari dukungan rekan-rekan setim yang selalu membantunya berkembang di lapangan.

”Pastinya saya sangat bersyukur, tidak pernah menyangka ada di titik ini. Penghargaan ini pun berkat kerja keras teman-teman yang ada di tim Persija. Karena tanpa mereka, mungkin saya tidak akan dapat apresiasi seperti ini,” ujar Dony.