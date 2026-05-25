Suara Bonek Menggema! Pedro Matos Jadi Sorotan, 3 Pemain Asing Persebaya Surabaya Terancam Dievaluasi

JawaPos.com — Persebaya Surabaya menutup musim Super League 2025/2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Persik Kediri di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (23/5/2026) malam. Hasil itu memastikan Green Force finis di posisi empat besar dengan 58 poin, namun suara Bonek langsung menggema meminta evaluasi terhadap tiga pemain asing yang dinilai belum memenuhi ekspektasi sepanjang musim.

Kemenangan besar tersebut sekaligus memperpanjang catatan impresif Persebaya Surabaya menjadi enam laga beruntun tanpa kebobolan.

Namun di balik pencapaian itu, performa sejumlah pemain asing justru menjadi bahan perdebatan di kalangan suporter selepas kompetisi berakhir.

Mengapa Pedro Matos Jadi Sorotan Utama Bonek?

Pedro Matos menjadi nama yang paling banyak disorot setelah voting yang dilakukan JawaPos.com di Instagram memperlihatkan 43 persen suporter memilih sang gelandang hengkang musim depan.

Angka itu menjadi yang tertinggi dibanding dua pemain asing lainnya, yakni Leo Lelis dengan 34 persen dan Mihailo Perovic 23 persen.

Polling pemain Persebaya Surabaya. (jawapos.com)

Minimnya kontribusi Pedro Matos menjadi alasan utama munculnya kritik dari Bonek. Pemain berusia 28 tahun itu hanya tampil dalam 12 pertandingan dengan total 570 menit bermain tanpa mencetak gol maupun assist sepanjang musim.