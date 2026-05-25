Moch. Rizky Pratama Putra
Senin, 25 Mei 2026 | 14.47 WIB

Kami Menjalani Musim yang Baik! Pesan Haru Risto Mitrevski di Laga Terakhir Persebaya Surabaya

Risto Mitrevski tampil solid dan jadi kunci kemenangan Persebaya Surabaya atas Persita Tangerang di GBT. (Persebaya)

JawaPos.com - Persebaya Surabaya menutup musim Super League 2025/2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Persik Kediri di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (23/5) malam. Bek asing Risto Mitrevski menyebut hasil besar itu menjadi penutup sempurna setelah perjuangan panjang Green Force sepanjang musim hingga finis di posisi empat besar klasemen akhir.

Kemenangan meyakinkan itu lahir lewat gol Malik Risaldi, Gustavo Fernandes, Bruno Paraiba, dan dua gol kapten tim Bruno Moreira. Atmosfer Stadion Gelora Bung Tomo pun berubah menjadi pesta besar ribuan Bonek yang merayakan akhir musim dengan penuh kebanggaan.

Risto Mitrevski Sebut Persebaya Surabaya Tidak Menang dengan Mudah

Risto Mitrevski mengungkapkan kemenangan besar atas Persik Kediri tidak datang secara instan. Menurut bek asal Makedonia Utara tersebut, Persebaya Surabaya sempat kesulitan menemukan ritme permainan terbaik pada awal pertandingan.

”Pertandingan hari ini tidak mudah. Kami tidak memulai laga dengan cara terbaik, tetapi hal positif dari tim ini adalah kami mampu segera bangkit dan menemukan ritme permainan,” ujar Risto dalam sesi konferensi pers seusai laga.

Pemain berusia 33 tahun itu menilai mental bertanding Persebaya Surabaya menjadi pembeda utama dalam pertandingan tersebut. Meski sempat tampil kurang nyaman di menit-menit awal, seluruh pemain mampu menjaga fokus hingga akhirnya menguasai jalannya laga.

Keberhasilan mencetak lima gol tanpa balas juga membuat Risto sangat puas dengan performa tim. Baginya, kemenangan besar di laga pamungkas menjadi hadiah paling indah setelah perjuangan panjang selama satu musim penuh.

”Saya sangat senang karena ini menjadi cara yang sempurna untuk menutup musim, apalagi dengan clean sheet dan mencetak lima gol,” terang Risto.

Catatan Enam Laga Tanpa Kebobolan Jadi Kebanggaan Green Force

Persebaya Surabaya memang menutup musim dengan performa luar biasa di lini pertahanan. Dalam enam pertandingan terakhir, Green Force mencatat lima kemenangan dan satu hasil imbang tanpa sekali pun kebobolan.

Risto menyebut keberhasilan tersebut bukan hanya hasil kerja lini belakang semata. Dia menegaskan seluruh pemain memiliki kontribusi besar dalam menjaga pertahanan tetap solid sepanjang pertandingan.

