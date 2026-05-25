Catatan Spesial Striker Dewa United Ini Akan Sulit Disamai Pemain Lain, 4 Musim Selalu Bikin Hattrick

Striker Dewa United Alex Martins (kanan) predator kotak penalti dalam empat musim terakhir. (Dok. DUBFC) JawaPos.com - Nama penyerang Dewa United Alex Martins dalam tiga musim terakhir selalu konsisten masuk dalam tiga besar pencetak gol terbanyak di level tertinggi sepak bola Indonesia. Musim lalu, 2024-2025, eks pemain Bhayangkara FC itu malah jadi top skor dengan 26 gol.

Ketika Alex Martins gacor dan jadi top skor, hal itu punya dampak positif kepada tim. Musim 2024-2025, Dewa United finis sebagai runner-up. Selain itu, Banten Warriors juga mencatatkan sebagai tim paling produktif di liga dengan 65 gol.

Nah, semusim sebelumnya, 2023-2024, Alex Martins juga masuk tiga besar pemain paling tajam. Dengan koleksi 21 gol, produktivitas pemain 32 tahun itu ada di bawah Da Silva (Persib) yang mencetak 30 gol serta Flavio Silva (Persik Kediri) dengan 23 gol.

Namun yang membuat catatan Alex Martins spesial yaitu dalam empat musim belakangan, eks pemain Jeongnam Dragons selalu membuat hattrick atau bahkan poker dalam semusim. Poker adalah istilah untuk kontribusi empat gol dalam satu pertandingan.

Musim 2025-2026, Alex membuat poker saat Dewa United menang 5-0 atas PSBS Biak (8/5). Musim 2024-2025, Alex juga mengoyak gawang lawan empat kali saat Dewa menekuk Semen Padang FC dengan setengah lusin gol atau 6-0 (5/3/2025).

Selain poker, di musim 2024-2025, Alex juga membuat dua kali hattrick. Yaitu saat lawan PSM Makassar (27/1/2025) serta PSIS Semarang (3/2/2025).

Musim 2023-2024, Alex mencetak hattrick bersama Dewa United ketika menang 5-0 atas RANS Nusantara (27/2/2024). Dan pada 2022-2023, Alex yang berkostum Bhayangkara FC menghasilkan trigol saat timnya menang 5-1 atas RANS Nusantara (30/3/2023).

Di sisi lain, pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink dikutip dari situs resmi liga berkata kalau perjalanan Dewa United di Super League musim ini memang penuh dinamika. Sempat terseok-seok di awal kompetisi, Banten Warriors perlahan bangkit dan menjelma menjadi kekuatan yang solid di putaran kedua. Konsistensi inilah yang membuat Riekerink merasa sangat bangga dengan pencapaian skuadnya.