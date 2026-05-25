Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Senin, 25 Mei 2026 | 13.05 WIB

Dony Tri Pamungkas Tak Menyangka Bisa Raih Gelar Pemain Muda Terbaik Super League 2025/2026

Dony Tri Pamungkas dari Persija Jakarta raih gelar pemain muda terbaik Super League 2025/2026. (Istimewa) - Image

Dony Tri Pamungkas dari Persija Jakarta raih gelar pemain muda terbaik Super League 2025/2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Tak banyak yang menyangka nama Dony Tri Pamungkas bakal bersinar terang di tengah ketatnya persaingan Super League 2025/2026.

Namun, pemain muda milik Persija Jakarta itu sukses membuktikan kualitasnya setelah resmi menyabet penghargaan Pemain Muda Terbaik musim ini.

Dony Tri pun mengaku terkejut sekaligus bangga bisa meraih pencapaian bergengsi tersebut usai tampil konsisten bersama Macan Kemayoran sepanjang musim.

I.League selaku operator kompetisi tak hanya memberikan penghargaan kepada sang juara Persib Bandung, melainkan juga memberi penghargaan kepada pemain yang tampil impresif musim ini. Nah, Dony Tri menjadi salah satu pemain yang mendapat penghargaan.

Dony Tri terpilih sebagai pemain muda terbaik Super League musim ini. Pemain jebolan Sekolah Sepak Bola (SSB) Bina Taruna itu mengalahkan dua bintang muda lainnya, kiper Cahya Supriadi (PSIM Yogyakarta) dan Rivaldo Pakpahan (Borneo FC Samarinda).

Dony Tri merebut penghargaan tersebut berkat performa apiknya sepanjang musim ini. Meski masih berusia 21 tahun, Dony dipercaya tampil sebanyak 26 kali dan cetak satu assist pada musim ini.

Dony Tri cukup kaget dengan kesuksesannya menjadi pemain muda terbaik musim ini. Menurutnya, sukses ini berkat kerja keras seluruh pemain Persija Jakarta yang punya peran penting.

“Alhamdulillah saya sangat bersyukur, tidak pernah menyangka ada di titik ini," kata Dony Tri saat ditemui di Jakarta International Stadium, dikutip Minggu (24/5/2026).

"Dan ini juga berkat kerja keras semua yang ada di tim. Tanpa mereka, mungkin saya enggak akan dapat gelar ini sih," tambahnya.

Dony Tri menyebut, Super League 2025/2026 menjadi musim terbaiknya sepanjang karier. Sebab menit bermain yang dia dapatkan bersama Persija Jakarta bukan sebatas pelatih ingin memenuhi regulasi U-23, tapi karena memang jadi andalan.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Artikel Terkait
Mauricio Souza Kirim Sinyal Kuat Bertahan di Persija Jakarta - Image
Sepak Bola Indonesia

Mauricio Souza Kirim Sinyal Kuat Bertahan di Persija Jakarta

Minggu, 24 Mei 2026 | 23.25 WIB

Maurico Souza Manajemen Persija Jakarta Tertarik Lanjutkan Kontrak untuk Musim Depan - Image
Sepak Bola Indonesia

Maurico Souza Manajemen Persija Jakarta Tertarik Lanjutkan Kontrak untuk Musim Depan

Minggu, 24 Mei 2026 | 14.43 WIB

Persija Jakarta Tanggapi Persib Bandung Juara Super League 2025/2026, Mauricio Souza: Selamat! - Image
Sepak Bola Indonesia

Persija Jakarta Tanggapi Persib Bandung Juara Super League 2025/2026, Mauricio Souza: Selamat!

Minggu, 24 Mei 2026 | 03.33 WIB

Terpopuler

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat - Image
1

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

2

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

3

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

4

Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi

5

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?

6

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

7

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

8

Gelombang Dukungan untuk Nicko Widjaja Menguat Usai Tuntutan 11 Tahun

9

17 Kuliner Gado-Gado Paling Laris di Jakarta, Cocok untuk Makan Siang Bersama Teman dan Keluarga

10

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore