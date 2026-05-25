Dony Tri Pamungkas Tak Menyangka Bisa Raih Gelar Pemain Muda Terbaik Super League 2025/2026

JawaPos.com - Tak banyak yang menyangka nama Dony Tri Pamungkas bakal bersinar terang di tengah ketatnya persaingan Super League 2025/2026.

Namun, pemain muda milik Persija Jakarta itu sukses membuktikan kualitasnya setelah resmi menyabet penghargaan Pemain Muda Terbaik musim ini.

Dony Tri pun mengaku terkejut sekaligus bangga bisa meraih pencapaian bergengsi tersebut usai tampil konsisten bersama Macan Kemayoran sepanjang musim.

I.League selaku operator kompetisi tak hanya memberikan penghargaan kepada sang juara Persib Bandung, melainkan juga memberi penghargaan kepada pemain yang tampil impresif musim ini. Nah, Dony Tri menjadi salah satu pemain yang mendapat penghargaan.

Dony Tri terpilih sebagai pemain muda terbaik Super League musim ini. Pemain jebolan Sekolah Sepak Bola (SSB) Bina Taruna itu mengalahkan dua bintang muda lainnya, kiper Cahya Supriadi (PSIM Yogyakarta) dan Rivaldo Pakpahan (Borneo FC Samarinda).

Dony Tri merebut penghargaan tersebut berkat performa apiknya sepanjang musim ini. Meski masih berusia 21 tahun, Dony dipercaya tampil sebanyak 26 kali dan cetak satu assist pada musim ini.

Dony Tri cukup kaget dengan kesuksesannya menjadi pemain muda terbaik musim ini. Menurutnya, sukses ini berkat kerja keras seluruh pemain Persija Jakarta yang punya peran penting.

“Alhamdulillah saya sangat bersyukur, tidak pernah menyangka ada di titik ini," kata Dony Tri saat ditemui di Jakarta International Stadium, dikutip Minggu (24/5/2026).

"Dan ini juga berkat kerja keras semua yang ada di tim. Tanpa mereka, mungkin saya enggak akan dapat gelar ini sih," tambahnya.