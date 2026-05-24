Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 24 Mei 2026 | 23.25 WIB

Bruno Paraiba Pamitan! Persebaya Surabaya Tidak Perpanjang Kontrak, Cedera Jadi Alasan

Starting line up Persebaya Surabaya saat menjamu PSM Makassar tanpa Bruno Paraiba di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persebaya) - Image

Starting line up Persebaya Surabaya saat menjamu PSM Makassar tanpa Bruno Paraiba di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya menutup musim Super League 2025/2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Persik Kediri di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (23/5/2026). Namun sehari setelah pesta kemenangan itu, striker asal Brasil Bruno Paraiba resmi pamitan dari Persebaya Surabaya usai dipastikan tidak mendapat perpanjangan kontrak akibat riwayat cedera panjang yang dialaminya sepanjang putaran kedua musim ini.

Di tengah euforia Green Force finis di papan atas klasemen, kabar perpisahan Bruno Paraiba langsung menyita perhatian Bonek.

Penyerang yang didatangkan pada paruh musim itu memilih menyampaikan salam perpisahan melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu (24/5/2026).

Mengapa Bruno Paraiba Tinggalkan Persebaya Surabaya?

Bruno Paraiba mengungkapkan keputusan berpisah bukan sepenuhnya ada di tangannya.

Penyerang berusia 31 tahun itu menyebut hasil diskusi bersama pelatih dan manajemen membuat kerja samanya bersama Persebaya Surabaya tidak dilanjutkan musim depan.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua suporter dan semua yang menjadi bagian dari PERSEBAYA. Terima kasih atas kasih sayang dan dukungannya selama 5 bulan terakhir ini,” tulis Bruno Paraiba.

Pemain asal Brasil itu juga menjelaskan cedera yang dialaminya sejak Januari menjadi faktor penting dalam keputusan klub.

Cedera tersebut membuat Bruno harus menepi hampir dua bulan dan kehilangan momentum di tengah kebutuhan tim menghadapi persaingan Super League 2025/2026.

“Sayangnya, saya mengalami cedera pada bulan Januari yang membuat saya harus absen dari lapangan selama hampir 2 bulan. Namun, dalam masa sulit itu saya tetap bekerja keras dan menunjukkan dedikasi saya kepada klub setiap hari,” lanjutnya.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Sejajar Rekor Samsul Arif! Curhat Bruno Paraiba Usai Cetak Hattrick Bersama Persebaya Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Sejajar Rekor Samsul Arif! Curhat Bruno Paraiba Usai Cetak Hattrick Bersama Persebaya Surabaya

Rabu, 20 Mei 2026 | 03.55 WIB

Cetak Hattrick saat Persebaya Surabaya Lumat Semen Padang, Bruno Paraiba Ajak Bonek Lihat Aksinya di Gelora Bung Tomo - Image
Sepak Bola Indonesia

Cetak Hattrick saat Persebaya Surabaya Lumat Semen Padang, Bruno Paraiba Ajak Bonek Lihat Aksinya di Gelora Bung Tomo

Sabtu, 16 Mei 2026 | 04.14 WIB

Bruno Paraiba Hattrick! Persebaya Surabaya Gunduli Semen Padang 7 Gol Tanpa Balas di Haji Agus Salim - Image
Sepak Bola Indonesia

Bruno Paraiba Hattrick! Persebaya Surabaya Gunduli Semen Padang 7 Gol Tanpa Balas di Haji Agus Salim

Sabtu, 16 Mei 2026 | 00.48 WIB

Terpopuler

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat - Image
1

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

2

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

3

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

4

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!

5

Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi

6

104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!

7

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

8

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

9

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

10

Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore