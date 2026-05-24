Bruno Paraiba Pamitan! Persebaya Surabaya Tidak Perpanjang Kontrak, Cedera Jadi Alasan

Starting line up Persebaya Surabaya saat menjamu PSM Makassar tanpa Bruno Paraiba di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya menutup musim Super League 2025/2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Persik Kediri di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (23/5/2026). Namun sehari setelah pesta kemenangan itu, striker asal Brasil Bruno Paraiba resmi pamitan dari Persebaya Surabaya usai dipastikan tidak mendapat perpanjangan kontrak akibat riwayat cedera panjang yang dialaminya sepanjang putaran kedua musim ini.
Di tengah euforia Green Force finis di papan atas klasemen, kabar perpisahan Bruno Paraiba langsung menyita perhatian Bonek.
Penyerang yang didatangkan pada paruh musim itu memilih menyampaikan salam perpisahan melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu (24/5/2026).
Bruno Paraiba mengungkapkan keputusan berpisah bukan sepenuhnya ada di tangannya.
Penyerang berusia 31 tahun itu menyebut hasil diskusi bersama pelatih dan manajemen membuat kerja samanya bersama Persebaya Surabaya tidak dilanjutkan musim depan.
“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua suporter dan semua yang menjadi bagian dari PERSEBAYA. Terima kasih atas kasih sayang dan dukungannya selama 5 bulan terakhir ini,” tulis Bruno Paraiba.
Pemain asal Brasil itu juga menjelaskan cedera yang dialaminya sejak Januari menjadi faktor penting dalam keputusan klub.
Cedera tersebut membuat Bruno harus menepi hampir dua bulan dan kehilangan momentum di tengah kebutuhan tim menghadapi persaingan Super League 2025/2026.
“Sayangnya, saya mengalami cedera pada bulan Januari yang membuat saya harus absen dari lapangan selama hampir 2 bulan. Namun, dalam masa sulit itu saya tetap bekerja keras dan menunjukkan dedikasi saya kepada klub setiap hari,” lanjutnya.
