Momen Lautan Bobotoh Sambut Pesta Hattrick Juara Persib Bandung, Bojan Hodak Jadi Pusat Perhatian! 

JawaPos.com - Kota Bandung membiru! Ribuan Bobotoh tumpah ruah memadati jalanan pusat kota demi menyambut konvoi juara Persib Bandung dalam perayaan gelar Super League 2025/2026, Minggu (24/5).

Euforia luar biasa ini langsung pecah sejak pagi hari. Gemuruh sorak-sorai menyambut bus terbuka yang membawa rombongan skuad Maung Bandung sambil memamerkan trofi juara setelah sukses mencetak hattrick gelar Liga Indonesia.

Lautan Biru dari Gedung Sate hingga Asia Afrika

Dikutip dari Radar Bandung (Jawa Pos Group), antusiasme luar biasa Bobotoh terlihat jelas di sepanjang jalur konvoi. Massa yang datang dari berbagai daerah rela berdesakan mulai dari kawasan Gedung Sate hingga Jalan Asia Afrika.

Mereka tak ingin kehilangan momen langka menyaksikan langsung para pemain dan jajaran pelatih Persib melambaikan tangan dari atas kendaraan.

Di tengah riuhnya parade, pelatih Persib Bojan Hodak menjadi salah satu sosok yang paling mencuri perhatian. Arsitek taktik asal Kroasia tersebut tampak berdiri bangga di samping para pemainnya sambil mengangkat trofi juara, membalas yel-yel kebanggaan yang terus digelorakan Bobotoh.

Ukir Sejarah Baru: Hattrick Juara Liga Indonesia

Momen selebrasi ini bukan sekadar perayaan biasa, melainkan simbol dominasi mutlak Maung Bandung di kancah sepak bola nasional. Di bawah komando dingin Bojan Hodak, Persib Bandung sukses mengukir sejarah emas. Mereka menjadi tim pertama yang mampu meraih tiga gelar liga secara berturut-turut di era modern Liga Indonesia.