Persib Bandung Back to Back to Back Juara, Bojan Hodak Ukir Rekor Bersejarah di Liga Indonesia

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. (Dok. Persib Bandung)
JawaPos.com - Persib Bandung kembali menegaskan dominasinya di sepak bola nasional setelah memastikan gelar juara BRI Super League 2025/26. Kepastian itu didapat usai Maung Bandung bermain imbang tanpa gol melawan Persijap Jepara pada laga pamungkas di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5).
Tambahan satu poin sudah cukup membawa Persib mengunci posisi puncak klasemen akhir super league dengan koleksi 79 poin. Jumlah tersebut memang sama dengan raihan Borneo FC Samarinda yang di laga lain sukses meraih kemenangan besar atas Malut United FC. Namun, Persib berhak menjadi juara karena unggul head to head.
Meski gagal menutup musim super league dengan kemenangan, suasana di GBLA tetap penuh euforia. Ribuan bobotoh Persib yang memadati stadion langsung merayakan keberhasilan tim kesayangannya meraih gelar liga tiga musim secara beruntun.
Pelatih Bojan Hodak mengaku tidak terlalu memikirkan hasil imbang kontra Persijap. Baginya, yang paling penting adalah Persib berhasil mempertahankan trofi juara.
”Skornya 0-0, kami punya peluang tapi tidak bisa jadi gol. Tapi kami menjadi juara. Tidak akan ada yang mengingat pertandingan ini, semuanya hanya akan mengingat bahwa kami juara,” ujar Hodak usai pertandingan.
Keberhasilan ini juga membuat Hodak mencatat sejarah baru di sepak bola Indonesia. Pelatih asal Kroasia itu menjadi sosok pertama yang mampu mempersembahkan tiga gelar liga secara beruntun dalam tiga musim berbeda.
Tidak hanya itu, ia juga kembali dinobatkan sebagai pelatih terbaik musim ini, melanjutkan catatan impresifnya bersama Persib. Setelah menjalani musim panjang yang melelahkan, Hodak mengaku ingin segera menikmati waktu istirahat bersama timnya.
”Hal pertama dalam benak saya setelah musim selesai adalah liburan. Semua orang kelelahan dan sekarang kami ingin beristirahat,” kata Bojan Hodak.
Perayaan gelar Persib dipastikan belum selesai. Tim kebanggaan warga Bandung itu telah menyiapkan konvoi juara yang akan digelar pada Minggu (24/5). Rencananya, arak-arakan trofi dimulai dari Gedung Sate dan berakhir di Pendopo Bandung.
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi