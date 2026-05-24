4 Pemain yang Rasakan Hattrick Juara Bersama Persib Bandung, Siapa Saja?

JawaPos.com - Persib Bandung berhasil meraih gelar ketiga secara beruntun alias hattrick di era modern Liga Indonesia. Sebanyak empat pemain merasakan hattrick juara super league bersama skuad berjuluk Pangeran Biru itu, siapa saja?

Persib Bandung resmi keluar sebagai juara Super League 2025/2026. Kepastian itu didapat setelah bermain imbang 0-0 saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Sabtu (23/5).

Tambahan satu poin itu membuat Persib Bandung menutup kompetisi di posisi pertama dengan raihan 79 poin, sama seperti Borneo FC Samarinda. Pangeran Biru berhak mengunci gelar juara karena unggul head to head atas skuad Pesut Etam.

Kesuksesan tersebut sekaligus membuat Persib Bandung mengukir sejarah besar. Pasalnya, mereka menjadi tim pertama yang meraih gelar juara dalam tiga musim beruntun di era modern Liga Indonesia.

Sukses tersebut tentu tak luput dari tangan dingin pelatih kepala, Bojan Hodak. Juru taktik asal Kroasia menjadi aktor di balik keberhasilan Persib Bandung juara tiga musim beruntun.

Menariknya, tidak hanya sosok Hodak saja yang punya kontribusi besar dalam keberhasilan tersebut. Melainkan ada empat pemain Persib Bandung yang tercatat terus setia mendampingi skuad Pangeran Biru dalam perjalanan hattrick juara.

Keempat pemain yang dimaksud adalah Marc Klok, Beckham Putra, Kakang Rudianto, dan Teja Paku Alam. Mereka semua selalu setia bersama Persib Bandung, tidak pernah berganti seragam sejak Pangeran Biru merebut gelar juara musim 2023/2024.

Lain cerita dengan Robi Darwis dan Dedi Kusnandar. Robi dan Dedi memang menjadi bagian dari Persib Bandung selama tim meraih kesuksesan hattrick juara. Tapi, mereka sempat dipinjamkan.