4 Pemain yang Rasakan Hattrick Juara Bersama Persib Bandung, Siapa Saja?

Kapten Persib Bandung Marc Klok. (instagram @marcklok)
JawaPos.com - Persib Bandung berhasil meraih gelar ketiga secara beruntun alias hattrick di era modern Liga Indonesia. Sebanyak empat pemain merasakan hattrick juara super league bersama skuad berjuluk Pangeran Biru itu, siapa saja?
Persib Bandung resmi keluar sebagai juara Super League 2025/2026. Kepastian itu didapat setelah bermain imbang 0-0 saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Sabtu (23/5).
Tambahan satu poin itu membuat Persib Bandung menutup kompetisi di posisi pertama dengan raihan 79 poin, sama seperti Borneo FC Samarinda. Pangeran Biru berhak mengunci gelar juara karena unggul head to head atas skuad Pesut Etam.
Baca Juga:Intip Potensi Pengganti Andhika Ramadhani Jika Resmi Hengkang! Persebaya Surabaya Tak Kehabisan Akal
Kesuksesan tersebut sekaligus membuat Persib Bandung mengukir sejarah besar. Pasalnya, mereka menjadi tim pertama yang meraih gelar juara dalam tiga musim beruntun di era modern Liga Indonesia.
Sukses tersebut tentu tak luput dari tangan dingin pelatih kepala, Bojan Hodak. Juru taktik asal Kroasia menjadi aktor di balik keberhasilan Persib Bandung juara tiga musim beruntun.
Menariknya, tidak hanya sosok Hodak saja yang punya kontribusi besar dalam keberhasilan tersebut. Melainkan ada empat pemain Persib Bandung yang tercatat terus setia mendampingi skuad Pangeran Biru dalam perjalanan hattrick juara.
Keempat pemain yang dimaksud adalah Marc Klok, Beckham Putra, Kakang Rudianto, dan Teja Paku Alam. Mereka semua selalu setia bersama Persib Bandung, tidak pernah berganti seragam sejak Pangeran Biru merebut gelar juara musim 2023/2024.
Lain cerita dengan Robi Darwis dan Dedi Kusnandar. Robi dan Dedi memang menjadi bagian dari Persib Bandung selama tim meraih kesuksesan hattrick juara. Tapi, mereka sempat dipinjamkan.
Robi tercatat sempat dipinjamkan Persib Bandung ke Dewa United pada musim 2023/2024. Begitu juga dengan Dedi yang sempat bergabung Bhayangkara Presisi Lampung FC di awal musim sebelum akhirnya kembali di putaran kedua.
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi