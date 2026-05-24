Daftar Top Assist Super League 2025/2026, Peralta Jadi Motor Serangan Borneo FC

JawaPos.com - Performa impresif Mariano Peralta sepanjang musim akhirnya mendapat pengakuan lewat catatan statistik yang tak bisa dipandang sebelah mata.

Gelandang serang asal Argentina itu resmi menjadi top assist Super League 2025/2026 setelah membukukan 12 assist bersama Borneo FC.

Kontribusi Peralta menjadi salah satu faktor penting di balik konsistensi Borneo FC bersaing di papan atas musim ini.

Pemain bernomor punggung 10 andalan Pesut Etam tersebut tampil stabil dari awal hingga akhir kompetisi dengan kemampuan distribusi bola yang tajam dan visi bermain yang menonjol.

Tak hanya piawai menciptakan peluang, Peralta juga dikenal mampu mengatur ritme permainan tim. Umpan-umpannya kerap menjadi pembeda di pertandingan penting, terutama saat Borneo FC menghadapi tim-tim besar Super League musim ini.

Di bawah Peralta, persaingan daftar top assist juga berlangsung ketat. Tyronne del Pino dari Malut United menempel di posisi kedua dengan koleksi 11 assist.

Gelandang asal Spanyol itu tampil luar biasa dan menjadi motor serangan utama klub promosi tersebut sepanjang musim.

Sementara itu, rekan setim Peralta di Borneo FC, Caxambu, turut masuk tiga besar dengan catatan 10 assist. Kehadiran dua pemain Borneo FC dalam daftar teratas menunjukkan betapa solidnya lini serang klub asal Samarinda itu musim ini.