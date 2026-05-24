Daftar Penghargaan Super League 2025/2026: Bojan Hodak Pelatih Terbaik, Borneo FC Samarinda Borong 3 Kategori

JawaPos.com - Daftar peraih penghargaan Super League 2025/2026 telah diketahui seiring berakhirnya kompetisi. Bojan Hodak dinobatkan sebagai pelatih terbaik usai membawa Persib Bandung juara, sementara Borneo FC Samarinda mendominasi dengan memborong tiga kategori.

Berakhir sudah kompetisi Super League 2025/2026. Persib Bandung pun keluar sebagai juara, sekaligus menjadikan gelar ketiga mereka secara beruntun alias hattrick. Persib Bandung keluar sebagai juara dengan koleksi 79 poin di puncak klasemen, sama seperti Borneo FC. Akan tetapi, tim berjuluk Pangeran Biru itu berhak juara karena unggul head to head atas Pesut Etam.

Dengan begitu, trofi juara pun jatuh kepada Persib Bandung. Sementara Borneo FC keluar sebagai runner-up. Kedua kesebelasan tersebut pun akan menjadi wakil Indonesia di kompetisi Asia musim depan.

I.League selaku operator kompetisi tidak hanya memberikan penghargaan kepada sang juara Persib Bandung. I.League juga memberikan penghargaan untuk individu berlabel yang terbaik serta tim Fair Play.

Terdapat lima kategori penghargaan, yakni Best Player, Best Young Player, Best Goalkeeper, Best Coach, Best Goal, Top Scorer, dan tim Fair Play. Nah, para pemenangnya pun sudah ketahuan seiring berakhirnya kompetisi.

Pemain Borneo FC Mariano Peralta dinobatkan sebagai Best Player atau pemain terbaik Super League musim ini. Pemain asal Argentina itu tampil sangat impresif di musim perdananya bersama Pesut Etam dengan kontribusi 20 gol dan dan 14 assist.

Kemudian pemain muda terbaik atau Best Young Player jatuh kepada pemain Persija Jakarta, Dony Tri Pamungkas. Meski masih berusia 21 tahun, Dony dipercaya tampil sebanyak 26 kali dan cetak satu assist pada musim ini.

Lalu penjaga gawang terbaik atau Best Goalkeeper diberikan kepada pemain Borneo FC, Nadeo Argawinata. Nadeo tampil tak tergantikan dalam 34 pertandingan dengan mencatat 130 penyelamatan penting serta mencatat 12 clean sheets.