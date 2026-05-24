Susunan 11 Pemain Terbaik Super League 2025/2026: Persib dan Borneo Sumbang Tiga Pemain

JawaPos.com - Operator BRI Super League, I-League resmi merilis Best XI of The Season atau 11 pemain terbaik musim ini. Menggunakan formasi 4-3-3, berikut susunan pemain terbaik kasta teratas sepak bola Indonesia.

Sang juara, Persib Bandung mengirimkan tiga wakil yakni Beckham Putra, Thom Haye, dan Federico Barba. Ketiga pemain menjadi salah satu faktor penting Maung Bandung mampu mempertahankan gelar musim ini.

Jumlah yang sama juga dikirimkan runner up, Borneo FC. Pemain terbaik atau Most Valuable Player (MVP) musim ini, Mariano Peralta, Juan Villa, dan kiper Nadeo Argawinata menjadi wakil tim asal Kalimantan Timur.

Sementara itu tim lain yang menempatkan lebih dari satu pemain adalah Persebaya Surabaya. Francisco Rivera dan Catur Pamungkas didapuk mengisi 11 pemain terbaik Super League musim ini.

Tim yang sempat meramaikan persaingan juara, Persija Jakarta hanya menempatkan fullback kiri yang juga peraih penghargaan pemain muda terbaik, Dony Tri Pamungkas dalam best XI of the season 2025/2026.

Susunan 11 Pemain Terbaik BRI Super League 2025/2026 Kiper: Nadeo Argawinata

Pemain Belakang: Dony Tri Pamungkas ; Joao Ferrari ; Federico Barba ; Catur Pamungkas

Pemain Tengah: Juan Villa ; Francisco Rivera ; Thom Haye