Kami Harus Menang! Bernardo Tavares Janjikan Persebaya Surabaya Tutup Musim Ini dengan Indah

JawaPos.com — Persebaya Surabaya memburu kemenangan saat menjamu Persik Kediri pada pekan ke-34 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu sore (23/5/2026). Pelatih Bernardo Tavares menegaskan laga penutup musim itu tidak akan berjalan mudah, tetapi wajib dimenangkan demi finis di empat besar dan menghadirkan kebahagiaan bagi Bonek serta Bonita.

Persebaya Surabaya datang dengan modal impresif setelah mencatatkan empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir.

Tren positif itu membuat atmosfer tim sedang berada dalam kepercayaan diri tinggi jelang duel Derbi Jatim melawan Persik Kediri.

Bernardo Tavares Ingatkan Persebaya Surabaya Jangan Terlena Bernardo Tavares meminta seluruh pemain tetap fokus penuh dan tidak terlena dengan hasil besar pada laga sebelumnya.

Pelatih asal Portugal itu menilai Persik Kediri tetap memiliki kualitas yang mampu merepotkan Green Force sepanjang pertandingan.

“Mengenai pertandingan besok, saya pikir ini tidak akan menjadi laga yang mudah, terutama setelah kita meraih hasil bagus di pertandingan sebelumnya. Persik Kediri adalah tim yang bagus,” ujar Bernardo Tavares.

Peringatan itu bukan tanpa alasan karena duel Persebaya Surabaya melawan Persik Kediri dalam beberapa musim terakhir selalu berlangsung ketat.

Bahkan, dua pertemuan terakhir kedua tim berakhir imbang dan menunjukkan kekuatan mereka cukup seimbang.