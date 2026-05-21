Three-Peat di Depan Mata! Persib Tegaskan Tak Ada Suporter Tamu di GBLA demi Keamanan Laga Penentuan Juara

JawaPos.com - Persib Bandung mengajak seluruh Bobotoh, aparat keamanan, panitia pelaksana, dan masyarakat Kota Bandung bersama-sama menjaga suasana aman dan kondusif. Hal itu terkait laga penutup Super League 2025/2026 melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5).

Pertandingan tersebut menjadi momen penting bagi Maung Bandung yang tengah berpeluang mencetak sejarah sebagai juara tiga musim beruntun. Untuk mengantisipasi tingginya antusiasme suporter, Persib memastikan berbagai langkah pengamanan dan mitigasi telah dipersiapkan agar seluruh rangkaian pertandingan berjalan tertib hingga selesai.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan menegaskan, koordinasi dengan seluruh pihak terkait terus dilakukan demi menjaga keamanan di area stadion.

”Kami melakukan berbagai mitigasi bersama seluruh pihak terkait untuk memastikan area-area dengan akses terbatas tetap steril dan hanya dapat dimasuki oleh pihak yang memiliki izin resmi," ungkap Adhitia.

Dia menambahkan, pengawasan tidak hanya dilakukan saat pertandingan berlangsung, tetapi sejak sebelum kick-off hingga seluruh rangkaian acara selesai.

”Kami juga berharap pengawasan sudah berjalan sejak sebelum pertandingan dimulai hingga seluruh rangkaian kegiatan pascalaga selesai, sehingga semua pihak dapat menikmati momen ini dengan aman, nyaman, dan tertib,” lanjut Adhitia Putra Herawan.

Sebagai bagian dari pengamanan, Persib akan memperkuat penjagaan di sejumlah titik strategis, menambah jumlah steward di tribun, meningkatkan pengawasan akses masuk stadion. Persib juga melibatkan personel keamanan tambahan termasuk unit K-9.

Langkah tersebut dilakukan demi menciptakan pengalaman pertandingan yang aman dan membanggakan bagi seluruh penonton.