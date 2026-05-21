Three-Peat di Depan Mata! Persib Tegaskan Tak Ada Suporter Tamu di GBLA demi Keamanan Laga Penentuan Juara

Stadion GBLA. (Dok. Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung mengajak seluruh Bobotoh, aparat keamanan, panitia pelaksana, dan masyarakat Kota Bandung bersama-sama menjaga suasana aman dan kondusif. Hal itu terkait laga penutup Super League 2025/2026 melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5).
Pertandingan tersebut menjadi momen penting bagi Maung Bandung yang tengah berpeluang mencetak sejarah sebagai juara tiga musim beruntun. Untuk mengantisipasi tingginya antusiasme suporter, Persib memastikan berbagai langkah pengamanan dan mitigasi telah dipersiapkan agar seluruh rangkaian pertandingan berjalan tertib hingga selesai.
Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan menegaskan, koordinasi dengan seluruh pihak terkait terus dilakukan demi menjaga keamanan di area stadion.
Baca Juga:900 Perenang dari 27 Negara Ramaikan Oceanman Bali 2026, Pantai Kedonganan Jadi Panggung Dunia
”Kami melakukan berbagai mitigasi bersama seluruh pihak terkait untuk memastikan area-area dengan akses terbatas tetap steril dan hanya dapat dimasuki oleh pihak yang memiliki izin resmi," ungkap Adhitia.
Dia menambahkan, pengawasan tidak hanya dilakukan saat pertandingan berlangsung, tetapi sejak sebelum kick-off hingga seluruh rangkaian acara selesai.
”Kami juga berharap pengawasan sudah berjalan sejak sebelum pertandingan dimulai hingga seluruh rangkaian kegiatan pascalaga selesai, sehingga semua pihak dapat menikmati momen ini dengan aman, nyaman, dan tertib,” lanjut Adhitia Putra Herawan.
Baca Juga:Jelang Laga Penentuan vs Persijap, Igor Tolic Fokus Benahi Permainan dan Set Piece Persib Bandung
Sebagai bagian dari pengamanan, Persib akan memperkuat penjagaan di sejumlah titik strategis, menambah jumlah steward di tribun, meningkatkan pengawasan akses masuk stadion. Persib juga melibatkan personel keamanan tambahan termasuk unit K-9.
Langkah tersebut dilakukan demi menciptakan pengalaman pertandingan yang aman dan membanggakan bagi seluruh penonton.
Selain fokus pada keamanan pertandingan, Persib juga kembali mengingatkan soal aturan larangan kehadiran suporter tim tamu sesuai Regulasi Super League 2025/2026. Karena itu, klub mengimbau pendukung Persijap untuk tidak hadir langsung ke Stadion GBLA dan memberikan dukungan dari rumah atau titik nonton bersama resmi.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
18 Oleh-Oleh Khas Tulungagung Ini Wajib Dibeli Jika Berkunjung, dari Kuliner hingga Kerajinan Tradisional
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah