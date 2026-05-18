Kalah di Kandang, Suporter PSM Makassar Ngamuk Masuk Lapangan hingga Serang Pemain Persib Bandung

JawaPos.com - Pertandingan pekan ke-33 Super League 2025/2026 antara PSM Makassar vs Persib Bandung berujung ricuh. Oknum suporter tuan rumah meluapkan emosinya dengan turun ke lapangan dan menyerang pemain dari skuad Pangeran Biru.

PSM Makassar yang bertindak sebagai tuan rumah menjamu Persib Bandung di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, pada Minggu (17/5) malam WIB. Laga tersebut menjadi laga kandang terakhir skuad Juku Eja di super league musim ini.

Tapi sayang, PSM Makassar gagal mempersembahkan kemenangan di partai kandang terakhir di super league tersebut. Skuad Juku Eja menelan kekalahan dramatis dari Persib Bandung dengan skor tipis 1-2.

Persib Bandung mencetak gol lebih dulu lewat Thom Haye (32’), namun mampu dibalas PSM Makassar Yuran Fernandes pada menit ke-53. Tapi sialnya, Juku Eja kecolongan di menit-menit akhir injury time lewat tandukan Julio Cesar (90+7’).

Hasil tersebut membuat skuad Persib Bandung berpesta merayakan kemenangan pentingnya. Di sisi lain, kekalahan tersebut membuat suporter PSM Makassar meluapkan kekecewaannya.

Dalam video yang diunggah akun instagram @nusantara.ballers, suporter tuan rumah menyalakan banyak flare tepat setelah laga berakhir. Bahkan, ada oknum suporter yang nekat masuk ke lapangan meluapkan emosinya.

Baca Juga: Ribuan Bobotoh Padati Flyover Pasupati Rayakan Kemenangan Persib atas PSM

Suasana seketika berubah mencekam. Oknum suporter melempar flare ke arah skuad Persib Bandung. Lebih dari itu, tersorot dalam video ada oknum yang menendang pemain Pangeran Biru yang sedang berlari menuju lorong ruang ganti.

Disinyalir, oknum suporter PSM Makassar meluapkan emosinya tersebut sebagai bentuk kekecewaaan terhadap manajemen. Tapi fakta di lapangan, oknum tersebut justru menyerang pemain tim tamu, bahkan melemparkan flare ke arah tribune penonton.