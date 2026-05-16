Sumsel United U-19 Jadi Juara Musim Pertama EPA Championship U-19 2025/2026

JawaPos.com - Sumsel United U-19 keluar sebagai juara pada turnamen Elite Pro Academy (EPA) Championship U-19 2025/2026. Kesuksesan tersebut membuat tim asal Sumatera Selatan itu menjadi kesebelasan pertama yang berhasl mengangkat trofi EPA Championship U-19.

Sumsel United U-19 mengunci gelar juara setelah menumbangkan Persiku Kudus U-19 dengan skor ketat 3-2 di partai final EPA Championship U-19 2025/2026. Duel pamungkas tersebut berlangsung di Lapangan Akademi, Garudayaksa, Bekasi, Sabtu (16/5/2026).

Sumsesl United U-19 meraih kemenangan tersebut dengan dramatis. Sebab, mereka sempat tertinggal dua gol lebih dulu dari Persiku Kudus U-19 lewat gol Bagus Pradana (17’) dan Maulana Aldiansyah (18’). Mereka pun sukses membalikkan keadaan berkat gol Pasha Andrio (33’) dan brace Muhammad Daffa Trihardi (29’, 77’).

Pelatih Sumsel United U-19, Ardi Hernando, tidak bisa menyembunyikan rasa syukurnya atas pencapaian anak asuhnya. Ia menilai keberhasilan ini merupakan buah dari persiapan matang dan konsistensi yang terjaga sejak awal kompetisi.

"Alhamdulillah ya, dari awal kita persiapan menghadapi pertandingan sampai titik terakhir hari ini, kita berjalan alhamdulillah cukup lancar dan anak-anak juga sudah maksimal," kata Ardi dalam keterangannya, Sabtu (16/5/2026).

Hadirnya kompetisi EPA untuk kelompok umur di level Championship ini dinilai Ardi sebagai langkah yang sangat positif bagi perkembangan pesepak bola muda tanah air. Menurutnya, ajang ini memberikan ruang kompetisi yang setara dengan EPA Super League untuk menambah menit bermain para pemain muda U-19.

"Sangat bagus sekali ya. Jadi anak-anak usia under-19 ada wadah kompetisi selain di EPA Liga 1 (Super League). Jadi EPA Liga 2 (Championship) bisa menambah jam terbang buat anak-anak," ucap Ardi.

"Harapannya ya bisa lebih baik lagi dari tahun ini. Karena tahun ini menurut kami cukup baik dan sangat luar biasa. Mudah-mudahan tahun depan lebih baik lagi," lanjutnya.