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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 22 Juli 2026 | 03.13 WIB

Jelang Super League Musim Depan, Bagaimana Kesiapan Stadion Maguwoharjo saat Diperiksa Operator Liga

Perwakilan I.League melakukan pengecekan Stadion Maguwoharjo jelang Super League 2026/2027. (I.League) - Image

Perwakilan I.League melakukan pengecekan Stadion Maguwoharjo jelang Super League 2026/2027. (I.League)

JawaPos.com - PSS Sleman terus mematangkan berbagai persiapan menjelang bergulirnya Super League 2026/2027.

Tidak hanya fokus pada kesiapan tim, panitia pelaksana (Panpel) juga memastikan seluruh aspek operasional pertandingan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan operator kompetisi.

Salah satu tahapan penting yang dijalani adalah inspeksi operasional Stadion Maguwoharjo oleh tim operator kompetisi I.League.

Kegiatan ini menjadi bagian dari proses verifikasi lanjutan sebelum stadion dipastikan menjadi salah satu venue resmi penyelenggaraan Super League musim 2026/2027.

Dalam inspeksi tersebut, tim operator melakukan pengecekan terhadap berbagai fasilitas stadion.

Mulai dari area pertandingan, ruang pendukung, hingga aspek operasional lainnya yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan laga. Seluruh proses dilakukan untuk memastikan Stadion Maguwoharjo memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Ketua Panitia Pelaksana PSS Sleman, Ariono, mengatakan inspeksi tersebut menjadi tahapan penting dalam rangka menyambut kompetisi musim baru.

Menurutnya, Panpel bersama seluruh pihak terkait berupaya memastikan semua kebutuhan pertandingan telah dipersiapkan dengan baik.

"Inspeksi ini menjadi bagian penting dalam persiapan kami menyambut musim baru. Bersama seluruh pihak terkait, kami berupaya memastikan setiap aspek operasional Stadion Maguwoharjo berjalan sesuai regulasi sehingga pertandingan nanti dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan profesional," ujar Ariono, Selasa (21/7/2026).

Editor: Edi Yulianto
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