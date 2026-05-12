Prediksi Indonesia U-17 vs Jepang: Kurniawan Siapkan Perlawanan Terakhir Demi Lolos ke Piala Dunia

JawaPos.com–Timnas Indonesia U-17 akan menjalani pertandingan paling penting di fase grup Piala Asia U-17 2026 saat menghadapi Jepang U-17 pada Selasa (12/5) malam WIB. Duel matchday terakhir Grup B tersebut digelar di King Abdullah Sports City Training Stadium dan menjadi penentu nasib Garuda Muda di turnamen ini.

Indonesia datang ke laga dengan tekanan besar setelah menelan hasil kurang maksimal pada pertandingan sebelumnya. Garuda Muda kini berada di posisi ketiga klasemen Grup B dengan koleksi tiga poin dari dua laga. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka, tetapi syaratnya tidak mudah.

Kemenangan menjadi target utama jika Indonesia ingin menjaga asa lolos ke fase gugur sekaligus mengamankan tiket menuju Piala Dunia U-17 2026. Namun lawan yang dihadapi bukan tim sembarangan.

Jepang tampil sebagai salah satu tim paling impresif sepanjang fase grup. Samurai Biru sukses meraih dua kemenangan beruntun dan kini memimpin klasemen dengan enam poin.

Mereka hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan langkah ke babak berikutnya. Selain hasil sempurna, Jepang juga menunjukkan performa menyerang yang sangat agresif.

Dari dua pertandingan awal, mereka mencatat total 40 tembakan ke arah pertahanan lawan. Statistik tersebut menjadi yang tertinggi di antara seluruh peserta Piala Asia U-17 2026 sejauh ini.

Produktivitas itu menunjukkan betapa aktif dan dominannya permainan Jepang saat menguasai bola. Mereka mampu membangun serangan dengan cepat serta memiliki variasi permainan yang sulit ditebak.

Meski demikian, Indonesia tetap memiliki peluang untuk memberi kejutan. Jepang selalu kebobolan dalam dua pertandingan sebelumnya. Celah di lini belakang itu bisa dimanfaatkan Garuda Muda apabila mampu tampil lebih efektif di depan gawang.