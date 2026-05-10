Update Klasemen Super League usai El Clasico Indonesia! Peluang Persib Bandung Juara Terbuka Lebar, Persija Jakarta Tereliminasi

Skuad Persib Bandung. (instagram @persib)
JawaPos.com–Persib Bandung menumbangkan Persija Jakarta dalam pertandingan pekan ke-32 Super League 2025/2026. Kemenangan dalam duel bertajuk El Clasico Indonesia itu membuat Pangeran Biru, julukan Persib Bandung, semakin mantap dalam perburuan gelar juara.
Persib Bandung menang atas Persija Jakarta dengan skor tipis 2-1 di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (10/5) pukul 15.30 WIB. Bisa dikatakan, Pangeran Biru menang dramatis dalam duel klasik super league tersebut.
Pasalnya, Persib Bandung tertinggal lebih dulu lewat gol Alaeddine Ajaraie di menit ke-19. Namun Pangeran Biru menunjukkan mentalitasnya, karena berhasil comeback lewat brace Adam Alis (28’, 37’).
Baca Juga:Timnas Indonesia Masuk Grup Neraka Piala Asia 2027, Lawan Jepang, Thailand hingga Qatar Menanti
Persija Jakarta sejatinya tampil sangat dominan dalam duel klasik tersebut. Akan tetapi, lini pertahanan Persib Bandung tampil begitu solid sehingga susah untuk ditembus Allano Lima cs.
Kemenangan tersebut sangat penting bagi Persib Bandung. Tambahan tiga poin tersebut membuat Pangeran Biru kini memimpin klasemen sementara dengan koleksi 75 poin, menjadikannya kandidat terkuat dalam perburuan gelar juara.
Persib Bandung sedang unggul tiga angka atas Borneo FC yang belum memainkan pertandingan pekan ke-32. Tim berjulukkan Pesut Etam itu baru akan memainkan laga pekan ke-32 melawan Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Senin (11/5).
Jika Borneo FC menang, praktis poin mereka akan sama dengan Persib Bandung dan membuat persaingan gelar juara kian panas. Sebaliknya, jika Pesut Etam kalah, Pangeran Biru semakin dekat dengan gelar juara. Mengingat, pertandingan tinggal menyisakan dua laga.
Sementara bagi Persija Jakarta, kekalahan dari Persib Bandung sekaigus membuat mereka terpaksa mengibarkan bendera putih. Sebab, Macan Kemayoran dipastikan sudah tidak bisa bersaing dalam perebutan gelar juara.
Persija Jakarta saat ini mengemas 65 poin, terpaut 10 angka dari Persib Bandung dan tujuh angka dari Borneo FC. Dengan menyisakan dua laga tersisa, Macan Kemayoran mentok hanya bisa mengoleksi 72 poin.
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?
Hasil Play-off Liga 2: Adhyaksa FC Bungkam Persipura Jayapura 0-1 di Babak Pertama!
Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium