Update Klasemen Super League usai El Clasico Indonesia! Peluang Persib Bandung Juara Terbuka Lebar, Persija Jakarta Tereliminasi

JawaPos.com–Persib Bandung menumbangkan Persija Jakarta dalam pertandingan pekan ke-32 Super League 2025/2026. Kemenangan dalam duel bertajuk El Clasico Indonesia itu membuat Pangeran Biru, julukan Persib Bandung, semakin mantap dalam perburuan gelar juara.

Persib Bandung menang atas Persija Jakarta dengan skor tipis 2-1 di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (10/5) pukul 15.30 WIB. Bisa dikatakan, Pangeran Biru menang dramatis dalam duel klasik super league tersebut.

Pasalnya, Persib Bandung tertinggal lebih dulu lewat gol Alaeddine Ajaraie di menit ke-19. Namun Pangeran Biru menunjukkan mentalitasnya, karena berhasil comeback lewat brace Adam Alis (28’, 37’).

Persija Jakarta sejatinya tampil sangat dominan dalam duel klasik tersebut. Akan tetapi, lini pertahanan Persib Bandung tampil begitu solid sehingga susah untuk ditembus Allano Lima cs.

Kemenangan tersebut sangat penting bagi Persib Bandung. Tambahan tiga poin tersebut membuat Pangeran Biru kini memimpin klasemen sementara dengan koleksi 75 poin, menjadikannya kandidat terkuat dalam perburuan gelar juara.

Persib Bandung sedang unggul tiga angka atas Borneo FC yang belum memainkan pertandingan pekan ke-32. Tim berjulukkan Pesut Etam itu baru akan memainkan laga pekan ke-32 melawan Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Senin (11/5).

Jika Borneo FC menang, praktis poin mereka akan sama dengan Persib Bandung dan membuat persaingan gelar juara kian panas. Sebaliknya, jika Pesut Etam kalah, Pangeran Biru semakin dekat dengan gelar juara. Mengingat, pertandingan tinggal menyisakan dua laga.

Sementara bagi Persija Jakarta, kekalahan dari Persib Bandung sekaigus membuat mereka terpaksa mengibarkan bendera putih. Sebab, Macan Kemayoran dipastikan sudah tidak bisa bersaing dalam perebutan gelar juara.