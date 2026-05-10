Bojan Hodak Sebut Persija vs Persib Derbi Terbesar Asia Tenggara, Kans Juara Dipertaruhkan

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. (Dok. Persib)
JawaPos.com–Laga panas antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung kembali menjadi sorotan pada pekan ke-32 BRI Super League 2025/26. Duel penuh gengsi ini akan digelar di Stadion Segiri, Minggu (10/5), dalam pertandingan yang diprediksi berlangsung ketat sejak menit awal.
Pertemuan dua rival klasik Persija vs Persib ini bukan sekadar soal gengsi. Kedua tim sama-sama membawa misi penting dalam persaingan papan atas klasemen super league musim ini.
Persija masih menjaga peluang untuk ikut dalam perebutan gelar, sementara Persib membutuhkan kemenangan demi mempertahankan posisi di puncak klasemen super league dari tekanan pesaing terdekat.
Pelatih Persib Bojan Hodak menilai laga kontra Persija selalu memiliki atmosfer berbeda dibanding pertandingan lain. Duel ini layak disebut sebagai salah satu derbi terbesar di Asia Tenggara karena rivalitas dan tekanan yang begitu besar di dalam maupun luar lapangan.
”Ini adalah pertandingan derbi, pertandingan terbesar di Asia Tenggara. Dalam laga seperti ini tidak ada tim yang difavoritkan karena kedua tim sama-sama tidak ingin kalah,” ujar Hodak dikutip dari ileague.id.
Pelatih asal Kroasia tersebut memperkirakan pertandingan akan berjalan sengit seperti pertemuan putaran pertama lalu. Saat itu, Persib berhasil mengamankan kemenangan atas Persija di Bandung. Kini, Macan Kemayoran tentu berusaha membalas hasil tersebut demi menjaga peluang mereka dalam persaingan juara.
Hodak juga menyadari laga ini sangat penting bagi kedua tim. Tiga poin yang tersedia bisa memberikan pengaruh besar terhadap posisi klasemen menjelang akhir musim. Karena itu, dia memastikan seluruh pemain Persib siap memberikan penampilan terbaik.
”Saya memperkirakan pertandingan yang sengit. Semua pemain pasti akan berusaha tampil maksimal karena semua tahu pertandingan ini sangat penting,” lanjut Bojan Hodak.
Bagi Persib, kemenangan akan semakin mendekatkan mereka menuju gelar juara musim ini sekaligus memperbesar tekanan kepada rival-rival di papan atas.
