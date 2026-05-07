Mauricio Souza Menyerah? Sebut Peluang Juara Persija Jakarta Tinggal 1 Persen, Singgung Konsistensi Persib dan Borneo FC

Jean Mota di laga Persija Jakarta vs Persis Solo pada pertandingan Super League 2025/2026 di SUGBK, Jakarta, Senin (27/4). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, blak-blakan menyebut peluang timnya untuk merebut gelar juara sangat kecil, bahkan hanya satu persen. Namun begitu, Souza menegaskan Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- tak kehilangan motivasi untuk berjuang mewujudkan mimpi tersebut, meski peluangnya sangat tipis.
Misi Persija Jakarta untuk merebut mahkota juara musim ini memang sangat berat. Macan Kemayoran saat ini duduk di peringkat ketiga dengan mengemas 65 poin, terpaut tujuh angka dari Persib Bandung dan Borneo FC yang memimpin klasemen sementara Super League 2025/2026.
Secara matematis, Persija Jakarta masih bisa mengejar jarak poin tersebut di tiga laga tersisa. Namun jalannya sangat terjal, Macan Kemayoran wajib menang di tiga laga tersisa sembari berdoa Persib Bandung dan Borneo FC menelan kekalahan.
Souza pun menanggapi situasi tersebut secara realistis. Juru taktik asal Brasil itu mengakui peluang Persija Jakarta untuk meraih gelar juara sangat kecil. Apalagi Persib Bandung dan Borneo FC tampil konsisten di musim ini.
“Sejujurnya, peluang juara mungkin tinggal satu persen. Selama masih ada peluang secara matematis, kami akan terus berjuang untuk itu. Namun, Borneo dan Bandung adalah tim yang sangat konsisten sepanjang kompetisi,” kata Souza saat ditemui JawaPos.com di Persija Training Ground, Kamis (7/5/2026).
Meski demikian, Souza menegaskan bahwa bukan berarti skuadnya menyerah begitu saja. Dia bahkan percaya diri Persija Jakarta bisa mengalahkan Persib Bandung dalam laga terdekat nanti demi menjaga asa juara.
“Tim kami sama sekali tidak takut untuk bermain. Tim kami adalah tim yang bermain menyerang dan selalu memburu kemenangan.Saya pikir kami punya peluang besar untuk mengalahkan Bandung. Kami datang ke sana untuk memenangkan pertandingan,” tegas Souza.
“Tetapi memang, untuk menjadi juara sangat sulit. Meski begitu, kami tetap harus datang dan memenangkan pertandingan, seperti yang selalu kami lakukan melawan semua lawan di liga. Kami selalu mengejar kemenangan,” sambungnya.
Sebagaimana diketahui, Persija Jakarta akan melawan Persib Bandung di pekan ke-32 Super League 2025/2026. Sebagai tuan rumah, Macan Kemayoran harus menjamu rivalnya di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (10/5/2026) pukul 15.30 WIB.
Souza menyebut, duel klasik tersebut akan berjalan sangat menarik. Hanya saja, eks pelatih Madura United itu menyayangkan karena Macan Kemayoran tidak bisa memainkan laga kandang tersebut di Jakarta.
