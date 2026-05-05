Disiplin dan Berani! Mathew Baker Yakin Indonesia Punya Potensi Lolos ke Piala Dunia U-17 2026

Pesepak bola Timnas Indonesia U-17 Mathew Ryan Baker (kiri) berusaha melewati pesepak bola Timnas India U-17 Ahongshangbam Samson (tengah) saat pertandingan persahabatan internasional di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, Bali, Minggu (25/8/2024). ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/YU
JawaPos.com - Bek timnas U-17 Indonesia Mathew Baker mengatakan skuadnya mempunyai potensi untuk lolos ke Piala Dunia U-17 2026 dengan menjadi satu dari delapan tim terbaik di Piala Asia U17 2026.
"Kami memiliki kemampuan untuk menguasai permainan dan menciptakan peluang. Kami disiplin dan berani menekan ketika kehilangan bola," ujar Baker, dikutip dari laman FIFA, Selasa.
Menurut bek kelahiran Australia itu, para pemain timnas U17 Indonesia mempunyai etos kerja yang tinggi.
Selain itu, Baker juga menegaskan bahwa timnya memiliki kerja keras, kepercayaan diri, dan kebersamaan.
"Jadi, saya percaya kami mempunyai peluang yang sangat bagus untuk lolos ke Piala Dunia," kata pesepak bola berusia 16 tahun itu.
Menjelang laga pertama Piala Asia U17 kontra China pada Selasa malam, Baker mengakui timnya merasakan tekanan.
Namun, dia menekankan, skuad asuhan pelatih Kurniawan Dwi Yulianto itu tidak kehilangan fokus.
"Tim ini sangat solid. Tekanan memang selalu ada, tetapi kami fokus pada tugas masing-masing dan saling mendukung. Yang terpenting adalah menjaga momentum perkembangan yang sudah ada. Menurut saya, kekuatan terbesar tim ini adalah resiliensi atau daya tahan, terutama menghadapi situasi sulit," tutur Baker.
Baker merupakan pemain paling berpengalaman di Timnas Indonesia U-17 saat ini. Meski usianya sangat muda, dia sudah memperkuat timnas U16 sejak tahun 2024.
Dia pun menjadi bagian dari tim yang membawa timnas U-17 ke fase gugur Piala Asia U-17 2025, yang membuat Indonesia lolos ke Piala Dunia U-17 tahun yang sama.
