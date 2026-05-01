Layvin Kurzawa Bicara! Persib Bandung Tak Goyah, Meski Sempat Payah Ladeni Bhayangkara FC

Layvin Kurzawa saat laga melawan Bhayangkara FC. (Dok. Persib Bandung)
JawaPos.com - Layvin Kurzawa menunjukkan mentalitas pemenang setelah Persib Bandung mengalahkan Bhayangkara FC di Super League pekan ke-30. Laga yang berakhir dengan skor 4-2 tersebut dimainkan di Stadion Sumpah Pemuda, Jumat (30/4).
Persib harus susah payah untuk mengalahkan Bhayangkara FC di kandang sendiri. Mereka harus tertinggal lebih dahulu dari gol yang dicetak oleh Henri Doumbia dan Moussa Sidibe.
Setelah Federico Barba mencetak gol di akhir babak pertama, Persib mencetak tiga gol balasan di babak kedua. Maung Bandung berhasil unggul lewat gol dari Berguinho, Beckham Putra, dan Adam Alis.
Melihat perjuangan rekan setimnya, Layvin Kurzawa mengakui mentalitas pemenang dari pemain Persib. Melalui sosial media, dia juga memuji permainan timnya itu.
"Win or win. No other choice. Good job team," tulis Layvin Kurzawa di Instagram. Sebuah caption yang menunjukkan mental pemenang pemain Persib dan performa apik saat mengalahkan Bhayangkara FC.
Pada kemenangan comeback Persib, Layvin Kurzawa memberikan satu assist untuk gol Berguinho. Bek 33 tahun tersebut menunjukkan kualitasnya sebagai pemain berkelas di Eropa dengan mengirimkan umpan crossing terukur.
Secara individu, Kurzawa menunjukkan permainan bertahan yang sangat baik. Melihat statistik permainannya dari I League, eks pemain PSG tersebut melakukan lima intersep yang menunjukkan kemampuannya dalam membaca permainan lawan.
Keinginan kuat untuk menang memang harus dimiliki Persib dalam perebutan gelar juara Super League musim ini. Mentalitas menang harus kembali diperlihatkan tim asuhan Bojan Hodak saat laga melawan PSIM Yogyakarta pada 4 Mei.
