Jangan Jemawa! Pesan Terakhir Bernardo Tavares Jelang Persebaya Surabaya Jamu PSBS Biak

Skuad pemain Persebaya Surabaya fokus jelang laga penting melawan PSBS Biak di Gelora Bung Tomo. (Persebaya)
Laga yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (2/5/2026) sore, seharusnya menjadi peluang emas bagi Persebaya Surabaya untuk mengamankan tiga poin.
Posisi klasemen yang lebih baik dan performa stabil membuat Green Force berada di atas angin.
Dua kemenangan beruntun tanpa kebobolan menjadi bukti nyata performa tim sedang dalam tren positif.
Tambahan kepercayaan diri itu membawa Persebaya Surabaya kini bertengger di posisi kelima dengan koleksi 48 poin.
Namun, pelatih Bernardo Tavares justru memilih bersikap sebaliknya dengan meredam euforia yang mulai terasa. Ia tidak ingin anak asuhnya terjebak dalam rasa puas yang bisa berujung petaka.
“Jadi, kami tidak punya banyak waktu untuk mempersiapkan pertandingan ini. Kemarin kami melakukan pemulihan dan latihan resmi,” kata pelatih berlisensi UEFA Pro itu.
Situasi jadwal yang padat membuat persiapan tim tidak ideal seperti biasanya. Kondisi ini menjadi salah satu alasan mengapa fokus dan disiplin menjadi hal yang wajib dijaga sepanjang pertandingan.
Tavares menilai kemenangan besar di laga sebelumnya bukan jaminan untuk kembali meraih hasil serupa. Justru, kemenangan itu bisa menjadi jebakan jika para pemain mulai kehilangan kewaspadaan.
Ia melihat potensi bahaya justru datang dari rasa percaya diri yang berlebihan. Ketika pemain merasa segalanya akan berjalan mudah, di situlah celah kesalahan mulai terbuka.
Meski PSBS Biak saat ini berada di dasar klasemen, Tavares menolak keras anggapan laga akan berjalan mudah. Baginya, posisi klasemen tidak selalu mencerminkan kualitas sesungguhnya di lapangan.
