Mulai Jual Beli Psywar! Jelang Ladeni Bhayangkara FC, Marc Klok Ingin Sapu Bersih Lima Game Sisa Persib Bandung

JawaPos.com - Persib Bandung akan menghadapi Bhayangkara FC di Super League pekan ke-30. Laga yang diprediksi sengit tersebut bakal dimainkan di Stadion Sumpah Pemuda, Kamis (30/4) pukul 19.00 WIB.

Kedua tim sangat ingin meraih kemenangan karena memiliki misi masing-masing. Bagi Bhayangkara FC, selain karena bermain di kandang sendiri, mereka perlu meraih kemenangan untuk kembali menempati posisi empat klasemen sementara.

Sementara Persib yang datang sebagai tim tamu juga berniat mencuri kemenangan. Sebab, tiga poin tambahan bisa membuat mereka merebut posisi puncak klasemen sementara dari Borneo FC.

Menghadapi sisa lima pertandingan, Marc Klok sangat ingin memenangkan laga tersebut. Hal tersebut menjadi motivasi dirinya dan pemain Persib.

"Ini sangat simpel. Lima kali main, lima kali menang," kata Marc Klok saat jumpa pers yang dikutip laman resmi Persib, Rabu (29/4).

Bagi kapten Persib tersebut, memenangkan lima pertandingan menunjukkan mentalitas timnya. "Ini mentalitas dan ini pola pikir kami. Kita lihat saja apa yang akan terjadi nanti," pungkas Marc Klok.

Bhayangkara FC dan Persib memiliki pemain kunci yang bakal menjadi andalan bagi kedua tim di laga besok. Moussa Sidibe menjadi andalan untuk The Guardian.

Pemain asal Mali tersebut terus tampil berbahaya bersama Bhayangkara FC. Melansir Transfermarkt, Moussa Sidibe selalu mencetak gol di tujuh laga beruntun yang membuat koleksi golnya menjadi 11 gol.

Di laga melawan Persis Solo, Sidibe juga berhasil mencetak satu gol. Melihat statistik permainannya dari laman I League, pemain 31 tahun tersebut menciptakan dua dribel sukses dan dua kreasi peluang.