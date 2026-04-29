Mulai Jual Beli Psywar! Jelang Ladeni Bhayangkara FC, Marc Klok Ingin Sapu Bersih Lima Game Sisa Persib Bandung

Persaingan ketat Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta dalam perburuan gelar Super League 2025/2026. (Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung akan menghadapi Bhayangkara FC di Super League pekan ke-30. Laga yang diprediksi sengit tersebut bakal dimainkan di Stadion Sumpah Pemuda, Kamis (30/4) pukul 19.00 WIB.
Kedua tim sangat ingin meraih kemenangan karena memiliki misi masing-masing. Bagi Bhayangkara FC, selain karena bermain di kandang sendiri, mereka perlu meraih kemenangan untuk kembali menempati posisi empat klasemen sementara.
Sementara Persib yang datang sebagai tim tamu juga berniat mencuri kemenangan. Sebab, tiga poin tambahan bisa membuat mereka merebut posisi puncak klasemen sementara dari Borneo FC.
Menghadapi sisa lima pertandingan, Marc Klok sangat ingin memenangkan laga tersebut. Hal tersebut menjadi motivasi dirinya dan pemain Persib.
"Ini sangat simpel. Lima kali main, lima kali menang," kata Marc Klok saat jumpa pers yang dikutip laman resmi Persib, Rabu (29/4).
Bagi kapten Persib tersebut, memenangkan lima pertandingan menunjukkan mentalitas timnya. "Ini mentalitas dan ini pola pikir kami. Kita lihat saja apa yang akan terjadi nanti," pungkas Marc Klok.
Bhayangkara FC dan Persib memiliki pemain kunci yang bakal menjadi andalan bagi kedua tim di laga besok. Moussa Sidibe menjadi andalan untuk The Guardian.
Pemain asal Mali tersebut terus tampil berbahaya bersama Bhayangkara FC. Melansir Transfermarkt, Moussa Sidibe selalu mencetak gol di tujuh laga beruntun yang membuat koleksi golnya menjadi 11 gol.
Di laga melawan Persis Solo, Sidibe juga berhasil mencetak satu gol. Melihat statistik permainannya dari laman I League, pemain 31 tahun tersebut menciptakan dua dribel sukses dan dua kreasi peluang.
Sementara Persib Bandung, mengandalkan Berguinho sebagai salah satu pemain kunci untuk laga besok. Pemain asal Brasil tersebut selalu konsisten memberikan assist hingga mengoleksi sembilan assist hingga pekan ke-29.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun