HomeSepak Bola Indonesia
Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 28 April 2026 | 13.54 WIB

AC Bus Sempat Mati! Panpel Arema FC Klarifikasi Bongkar Kendala Transportasi Persebaya Surabaya di Bali

Bus penjemputan Persebaya Surabaya mengalami kendala teknis saat menuju lokasi latihan di Bali United Training Center. (Arema FC)

JawaPos.com — Keterlambatan bus penjemputan Persebaya Surabaya di Bali jelang sesi latihan resmi akhirnya mendapat penjelasan resmi. Panitia pelaksana Arema FC memastikan insiden tersebut murni persoalan teknis, bukan unsur kesengajaan.

Ketua Panpel Arema FC, Erwin Hardiyono, langsung angkat bicara terkait situasi yang sempat menjadi sorotan.

Ia menyampaikan permohonan maaf sekaligus meluruskan kronologi kejadian agar tidak berkembang menjadi spekulasi liar di kalangan publik.

Peristiwa itu terjadi saat Persebaya Surabaya dijadwalkan menjalani Official Training (OT) di Bali United Training Center, Senin sore. Momentum tersebut menjadi bagian penting persiapan jelang Derbi Jawa Timur yang sarat gengsi.

Koordinator Panitia Lokal, Rojak, membeberkan detail kejadian di lapangan secara terbuka. Ia menegaskan armada bus sebenarnya sudah tersedia tepat waktu di lokasi penjemputan.

"Pukul 14.00 WITA bus pertama sudah datang di lokasi hotel. Namun, pada pukul 14.15 WITA diketahui ada masalah pada AC bus yang mati. Kami langsung meminta bus pengganti segera dikirim agar pemain tetap nyaman," ungkap Rojak.

Situasi tersebut membuat panitia harus bergerak cepat mencari solusi alternatif. Kenyamanan pemain menjadi prioritas utama agar tidak mengganggu persiapan tim menjelang pertandingan penting.

Bus pengganti dengan kualitas lebih baik akhirnya tiba pada pukul 14.55 WITA. Namun, karena waktu yang semakin mepet, sebagian pemain Persebaya Surabaya memilih berangkat lebih dulu menggunakan transportasi lain.

Langkah itu diambil demi memastikan sesi latihan tetap bisa diikuti tepat waktu. Beberapa pemain terlihat menggunakan taksi online menuju lokasi latihan di Bali United Training Center.

Artikel Terkait
Prediksi Arema FC vs Persebaya Surabaya, Pertarungan Strategi Progresif kontra Pragmatis di Bali - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Arema FC vs Persebaya Surabaya, Pertarungan Strategi Progresif kontra Pragmatis di Bali

Selasa, 28 April 2026 | 18.50 WIB

Jangan Lewatkan! Live Streaming Derby Jatim Arema FC vs Persebaya Surabaya Hari Ini - Image
Sepak Bola Indonesia

Jangan Lewatkan! Live Streaming Derby Jatim Arema FC vs Persebaya Surabaya Hari Ini

Selasa, 28 April 2026 | 17.37 WIB

Jadwal Arema FC vs Persebaya, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Tiga Poin di Derby Jatim? - Image
Sepak Bola Indonesia

Jadwal Arema FC vs Persebaya, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Tiga Poin di Derby Jatim?

Selasa, 28 April 2026 | 16.52 WIB

Terpopuler

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya - Image
1

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

2

7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC

3

Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

6

Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez

7

15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan! 

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik

10

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

