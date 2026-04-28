AC Bus Sempat Mati! Panpel Arema FC Klarifikasi Bongkar Kendala Transportasi Persebaya Surabaya di Bali

Bus penjemputan Persebaya Surabaya mengalami kendala teknis saat menuju lokasi latihan di Bali United Training Center. (Arema FC)
JawaPos.com — Keterlambatan bus penjemputan Persebaya Surabaya di Bali jelang sesi latihan resmi akhirnya mendapat penjelasan resmi. Panitia pelaksana Arema FC memastikan insiden tersebut murni persoalan teknis, bukan unsur kesengajaan.
Ketua Panpel Arema FC, Erwin Hardiyono, langsung angkat bicara terkait situasi yang sempat menjadi sorotan.
Ia menyampaikan permohonan maaf sekaligus meluruskan kronologi kejadian agar tidak berkembang menjadi spekulasi liar di kalangan publik.
Peristiwa itu terjadi saat Persebaya Surabaya dijadwalkan menjalani Official Training (OT) di Bali United Training Center, Senin sore. Momentum tersebut menjadi bagian penting persiapan jelang Derbi Jawa Timur yang sarat gengsi.
Koordinator Panitia Lokal, Rojak, membeberkan detail kejadian di lapangan secara terbuka. Ia menegaskan armada bus sebenarnya sudah tersedia tepat waktu di lokasi penjemputan.
"Pukul 14.00 WITA bus pertama sudah datang di lokasi hotel. Namun, pada pukul 14.15 WITA diketahui ada masalah pada AC bus yang mati. Kami langsung meminta bus pengganti segera dikirim agar pemain tetap nyaman," ungkap Rojak.
Situasi tersebut membuat panitia harus bergerak cepat mencari solusi alternatif. Kenyamanan pemain menjadi prioritas utama agar tidak mengganggu persiapan tim menjelang pertandingan penting.
Bus pengganti dengan kualitas lebih baik akhirnya tiba pada pukul 14.55 WITA. Namun, karena waktu yang semakin mepet, sebagian pemain Persebaya Surabaya memilih berangkat lebih dulu menggunakan transportasi lain.
Langkah itu diambil demi memastikan sesi latihan tetap bisa diikuti tepat waktu. Beberapa pemain terlihat menggunakan taksi online menuju lokasi latihan di Bali United Training Center.
