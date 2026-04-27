Prediksi Tim yang Bakal Terdegradasi dari Super League 2025/2026, Ada Peraih Gelar Juara Liga 2

JawaPos.com - Kompetisi Super League 2025/2026 sudah memasuki pekan ke-30, yang artinya tinggal menyisakan empat pertandingan saja. Pada pekan-pekan krusial ini, beberapa tim yang akan turun kasta sudah mulai terendus.

Kompetisi Super League musim ini menyajikan pertarungan panas. Buktinya, saat ini ada dua tim yang sedang memimpin klasemen dengan perolehan poin yang sama seperti Persib Bandung dan Borneo FC.

Persib Bandung yang memimpin klasemen sementara mengoleksi 66 poin, sama seperti Borneo FC yang mengekor di posisi kedua. Tim berjuluk Pangeran Biru itu masih memimpin karena unggul head-to-head atas Pesut Etam - julukan Borneo FC.

Namun, persaingan sengit tidak hanya tersaji papan atas saja, melainkan juga pada papan bawah. Dalam tabel klasemen sementara Super League 2025/2026, terdapat empat klub yang bertarung keluar dari zona degradasi.

PSBS Biak Pertama, ada PSBS Biak. Performa kampiun Liga 2 2023/2024 itu memang cukup buruk di Super League musim ini. Bayangkan saja, skuad berjuluk Badai Pasifik itu mencatat empat kemenangan, enam hasil imbang, dan 19 kali kalah dalam 29 pertandinganyang telah dimainkan.

Rentetan hasil tersebut membuat PSBS Biak duduk di dasar klasemen alias 18 dengan hanya mengemas 18 poin. Dalam posisi saat ini, skuad PSBS Biak butuh sembilan poin untuk keluar dari zona degradasi.

Namun, perjuangan PSBS Biak untuk keluar dari zona degrasi jelas tidak mudah. Tim polesan Marian Mihail itu akan menghadapi lawan berat di lima pertandingan tersisa musim ini, yakni Malut United, Persebaya Surabaya, Dewa United, Arema FC, dan Bhayangkara FC.

Ditambah, PSBS Biak belum pernah mencicipi kemenangan di 12 pertandingan terakhir, dengan rincian 10 kekalahan dan satu hasil imbang. Berkaca dari buruknya situasi tersebut, agaknya skuad Badai Pasifik bakal menjadi salah satu dari tiga tim yang terdegradasi musim ini.