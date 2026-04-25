Prediksi Skor PSMS Medan v Adhyaksa FC: Eko Purdjianto Tanpa Beban, Tim Tamu Bidik Tiket Promosi Super League

JawaPos.com - PSMS Medan dipastikan akan bermain lepas dan tanpa beban saat menjamu Adhyaksa FC dalam lanjutan Liga 2 Championship 2025-2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Sabtu (25/4) pukul 19.00 WIB.

Ya, PSMS dipastikan sudah terhindar dari degradasi. Saat ini Ayam Kinantan berada di peringkat ketujuh dengan 34 angka dari 25 pertandingan. Raihan tersebut tidak bisa lagi dikejar penguhuni zona playoff degradasi, Persekat Tegal yang berada di peringkat sembilan dengan 26 angka.

Meski begitu, pertandingan ini tetap akan berjalan sengit. Tim tamu Adhyaksa FC saat ini bersaing di papan atas untuk memperebutkan tiket promosi otomatis. Adhyaksa FC di peringkat pertama hanya unggul satu angka dari Garudayaksa FC di peringkat kedua.

Sudah dipastikan Adhyaksa FC akan membidik kemenangan dari pertandingan ini. Namun PSMS tidak akan mengalah. Ayam Kinantan siap bermain maksimal dan memberi kemenangan bagi pendukung di kandang sendiri.

Pelatih PSMS, Eko Purdjianto menegaskan timnya siap all-out pada pertandingan ini. Dia ingin memberikan kemenangan bagi pendukung PSMS pada pertandingan kandang terakhir musim ini.

"Ini laga kandang terakhir kami, pastinya ingin ditutup dengan kemenangan. Bukan soal menggagalkan Adhyaksa, tapi tampil maksimal di depan pendukung sendiri," tegas Eko Purdjianto pada sesi temu pers, Jumat (14/4).

Eko memambahkan, semua para pemain PSMS siap tempur. Hanya Antoni Putro dan Saddam Hi Tenang yang absen. Antoni Putro menjalani sanksi kartu merah, sedangkan Saddam masih cedera. "Semua pemain sudah siap," tegas Eko.

PSMS memiliki statistik bagus menghadapi Adhyaksa FC pada musim ini. Dari dua pertemuan sebelumnya, Ayam Kinantan belum pernah kalah. Rinciannya sekali menang dan sekali imbang.

"Kami sedang dalam motivasi bagus setelah mengalahkan Sriwijaya FC. Kami ingin melanjutkan kemenangan pada pertandingan ini," tegas gelandang PSMS, M Farhan. (dek)