Antonius Oskarianto Adur
Jumat, 24 April 2026 | 01.43 WIB

Menang Comeback Kontra Bhayangkara FC, Althaf Indie Puji Kekompakan, Milomir Seslija Senang Persis Solo Lepaskan Banyak Tendangan

Penyerang Persis Solo Althaf Indie. (Dok. Althaf Indie)&nbsp;

JawaPos.com - Althaf Indie memuji kekompakan para pemain Persis Solo saat menang comeback melawan Bhayangkara FC di Super League pekan ke-29. Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di Stadion Manahan, Rabu (22/4).

Kemenangan melawan Bhayangkara FC sangat disyukuri oleh Althaf Indie karena diraih dengan cara yang sangat sulit. Pemain 23 tahun tersebut menyoroti kekompakan dan disiplin rekan setimnya.

"Saya mengucapkan syukur karena kita tahu melawan Bhayangkara tidak mudah. Mereka tim kuat tapi kita lihat di lapangan kita bermain kompak disiplin dan mengikuti instruksi pelatih dan alhamdulillah kita meraih tiga poin," kata Althaf Indie dalam sesi jumpa pers yang dikutip laman resmi Persis, Kamis (23/4).

Setelah memenangkan laga melawan Bhayangkara FC, perasaan optimistis Althaf kembali tumbuh. Pemain nomor punggung 36 tersebut yakin bahwa Persis Solo bisa keluar dari zona degradasi.

"Kita akan berjuang sampai akhir, apapun nanti hasil akhirnya, Persis harus bisa bertahan di Super League,” ujar Althaf.

Pemain kelahiran Bekasi tersebut menjadi starter dan bermain sangat tajam di lini depan Persis. Secara individu, melihat statistik permainannya dari laman I League, Althaf melepaskan dua tendangan ke arah gawang dan menciptakan dua kreasi peluang.

Di sisi lain, pelatih Persis, Milomir Seslija mengungkapkan bahwa anak asuhannya bisa lebih berani untuk melepaskan tendangan jika memiliki peluang. Dia juga senang bahwa Persis bermain sangat bagus dan mulai mengalihkan fokus melawan Persija Jakarta pada 27 April.

"Tim tadi bermain dengan sangat bagus dan hasil ini membuat para pemain menambah keberanian untuk menatap laga selanjutnya. Dan selanjutnya kita akan melawan Persija yang hari ini bermain imbang dan mungkin kita perlu penyegaran karena tidak akan mudah menghadapi Persija di Jakarta," ucap Milo.

"Saya mengucapkan selamat kepada para pemain dan seperti saya bilang di laga sebelumnya untuk sering melakukan tendangan ke arah gawang ketika ada peluang," pungkas pelatih 61 tahun itu.

