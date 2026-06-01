Andika Rachmansyah
Selasa, 2 Juni 2026 | 03.18 WIB

Evandra Florasta Cadangan! Ini Susunan Pemain Timnas Indonesia U-19 vs Myanmar U-19 di Piala AFF U-19 2026

Aksi Evandra Florasta di Timnas Indonesia U-17. (Evandra Florasta)

JawaPos.com - Timnas Indonesia U-19 akan menghadapi Myanmar U-19 di laga pembuka Grup A Piala AFF U-19 2026. Kedua tim menurunkan skuad terbaiknya di laga tersebut.

Duel Timnas Indonesia U-19 vs Myanmar U-19 akan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Senin (1/6/2026) dengan kick-off pukul 20.00 WIB. Sebagai tuan rumah, Garuda Muda dipastikan bakal mendapat dukungan penuh dari pendukungnya sendiri.

Namun sayang, Timnas Indonesia U-19 tidak diperkuat pemain kuncinya, Mathew Baker, di laga tersebut. Pasalnya, pemain Melbourne City itu mendapat panggilan untuk memperkuat skuad senior Timnas Indonesia di FIFA Matchday periode Juni 2026.

Meski tanpa Mathew Baker, Nova Arianto selaku pelatih menurunkan pemain terbaiknya. Di posisi penjaga gawang, kepercayaan diberikan kepada Dafa Al Gasemi.

Lini belakang Timnas Indonesia U-19 kali ini akan dikomandoi Putu Panji dan Al Gazani Dwi sebagai duet bek tengah. Keduanya akan dibantu oleh Fabio Azka dan Eizar Jacob di sisi sayap pertahanan.

Kemudian di sektor tengah, Timnas Indonesia U-19 akan diperkuat Muhamad Ibrah Ardiansyah, Nazriel Alvaro, dan Zinadein Ardiansyah. Ketiganya akan menjaga keseimbangan Garuda Muda dalam bertahan maupun menyerang.

Untuk urusan menjebol gawang, Theodore Evan Leeming, Reno Salampessy, Arkhan Kaka. Perpaduan ketiga pemain ini diharapkan bisa memberikan teror nyata ke pertahanan Myanmar U-19.

Di kubu lawan, Myanmar U-19 di bawah asuhan pelatih Ryuki Sueoka juga turun dengan kekuatan terbaiknya. Mereka mengandalkan kiper Sai Khant Min Nyo dan kapten tim Thura Min Thant untuk meredam agresivitas Indonesia.

Laga ini diprediksi akan berjalan sengit. Meski Timnas Indonesia U-19 berstatus sebagai tuan rumah sekaligus juara bertahan, tapi mereka tidak boleh anggap enteng Myanmar U-19 yang bisa membuat kejutan.

