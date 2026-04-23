Jadwal Malut United vs Persebaya Surabaya: Siaran Langsung dan Prediksi Skor Dua Tim yang Sedang Tidak Baik-Baik Saja

JawaPos.com - Big Match bakal tersaji di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate saat tuan rumah Malut United menjamu Persebaya pada pekan 29 Super League 2025/2025, Kamis (23/4). Kedua tim sama-sama memiliki misi bangkit untuk meraih kemenangan setelah kalah dalam dua laga beruntun.

Malut United mulai mengalami penurunan. Tak hanya kalah dalam dua laga terakhir, Ciro Alves dan rekan bahkan hanya meraih satu kemenangan dalam lima laga terbaru. Hasil tersebut membuat posisi mereka yang stabil di empat besar kini turun ke posisi lima setelah dikudeta Bhayangkara FC.

Meski tidak sedang dalam kondisi terbaik, pelatih Malut United, Hendri Susilo menjelaskan laga melawan Persebaya akan dijadikan momentum untuk kembali bangkit dan meraih tiga poin.

"Ya, seperti yang kita lihat ya, Malut United saat ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Artinya banyak faktor, cuma pada intinya kita tetap akan berjuang, bekerja keras untuk kembali ke trek yang sebenarnya, Malut United yang sebenarnya," ucap Hendri dikutip dari laman resmi I.League.

Hendri juga menambahkan, dengan bermain di kandang sendiri dan mendapat dukungan penuh para pendukung, Malut United bertekad meraih tiga poin sekaligus balaskan dendam kekalahan 2-1 pada putaran pertama di Surabaya.

Senasib dengan Malut United, Persebaya juga sedang dalam tren kurang memuaskan. Dua kekalahan beruntun dan hanya meraih satu kemenangan dari lima laga, menjadi catatan penting bagi pelatih Bernardo Tavares.

Mantan pelatih PSM Makassar tersebut juga menyoroti Malut United yang menjadi salah satu tim paling produktif di liga dengan telah memasukkan 54 gol.

“Mereka tim yang sangat efektif. Tidak butuh banyak peluang untuk mencetak gol, bahkan setengah peluang pun bisa mereka manfaatkan,” ujar Coach Tavares dalam sesi konferens pers.