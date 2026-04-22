HomeSepak Bola Indonesia
Rizka Perdana Putra
Rabu, 22 April 2026 | 16.48 WIB

Kisah Claudia Scheunemann: Satu-satunya Pesepak Bola Putri Indonesia di Eropa, Ingin Ajak ”Claudia-Claudia" Lain Keluar dari Zona Nyaman

Claudia Scheunemann bergabung dengan FC Utrecht Vrouwen dan jadi pemain wanita Indonesia pertama yang berkarier di Liga Top Eropa. (Dok. FC Utrecht) - Image

Claudia Scheunemann bergabung dengan FC Utrecht Vrouwen dan jadi pemain wanita Indonesia pertama yang berkarier di Liga Top Eropa. (Dok. FC Utrecht)

JawaPos.com - Sata ini Claudia Scheunemann masih tercatat sebagai satu-satunya pesepak bola putri Indonesia yang berkarier di Eropa. Claudia memperkuat klub Belanda, FC Utrecht Vrouwen. Clau –sapaan akrabnya– bergabung dengan FC Utrecht sejak tahun lalu dengan kontrak berdurasi tiga musim.

Sebelumnya, pesepak bola berposisi striker itu memperkuat Hamburger SV di Frauen-Bundesliga pada musim 2024–2025.

Perjuangan R.A. Kartini yang memperjuangkan emansipasi perempuan pada masa kolonial pun relevan di dunia sepak bola putri tanah air. Keputusan Clau merantau ke Eropa diharapkan menjadi inspirasi bagi pesepak bola putri Indonesia lainnya.

Terlebih, Indonesia tak lagi memiliki liga sepak bola putri kompetitif sejak 2019. Saat itu kali pertama bergulir Liga 1 Putri.

Clau termotivasi supaya ada ”Claudia-Claudia lain” yang mengikuti jejaknya. ”Syaratnya, harus berani keluar dari zona nyaman. Mencoba sesuatu yang baru pasti sulit, tetapi harus dicoba,” tutur Clau yang genap berusia 17 tahun pada 24 April nanti,

Menurut Clau, talenta sepak bola putri Indonesia sebenarnya sangat potensial. ”Ke depannya, semoga banyak perempuan di Indonesia yang bermain sepak bola. Kalau laki-laki bisa, perempuan juga bisa dan tidak kalah jago. Itu yang bisa kita pelajari dari perjuangan Kartini,” bebernya.

Penggemar Lionel Messi, Neymar Jr, dan Alex Morgan ini memiliki mimpi besar. Suatu hari nanti dia bisa mengikuti jejak idolanya dengan bermain di Piala Dunia, sekaligus membawa Timnas Putri Indonesia ke ajang tersebut.

Selain itu, dia juga ingin merasakan atmosfer Liga Champions Wanita UEFA. Ambisi inilah yang membuatnya terus menata karier di Benua Biru. 

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Jadwal dan Link Live Streaming PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta: Van Gastel Kecewa, Mauricio Souza Termotivasi Main di Bali - Image
Sepak Bola Indonesia

Jadwal dan Link Live Streaming PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta: Van Gastel Kecewa, Mauricio Souza Termotivasi Main di Bali

Rabu, 22 April 2026 | 16.23 WIB

Claudia Scheunemann cs Bawa Indonesia Kalahkan Kaledonia Baru 4-2 di FIFA Series Women 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Claudia Scheunemann cs Bawa Indonesia Kalahkan Kaledonia Baru 4-2 di FIFA Series Women 2026

Kamis, 16 April 2026 | 04.39 WIB

Timnas Putri Indonesia Kalah 1-7 dari RD Kongo dalam FIFA Series 2026 di Thailand - Image
Sepak Bola Indonesia

Timnas Putri Indonesia Kalah 1-7 dari RD Kongo dalam FIFA Series 2026 di Thailand

Senin, 13 April 2026 | 02.39 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat

3

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

4

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

5

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

6

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

7

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

8

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

9

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

10

9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara

