Jadwal dan Link Live Streaming PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta: Van Gastel Kecewa, Mauricio Souza Termotivasi Main di Bali

Aksi Allano Brandon saat mengobrak-abrik sisi kanan pertahanan Persebaya Surabaya di Stadion GBK. (Dok. Persija)
JawaPos.com - Pertandingan pekan ke-29 Super League 2025/2026 akan menyajikan beberapa laga seru. Salah satunya adalah duel PSIM Yogyakarta kontra Persija Jakarta, yang sekaligus menjadi laga pembuka pekan ke-29.
Sebagai tuan rumah, PSIM Yogyakarta harus menjadi tim musafir, karena tidak mendapatkan izin dari kepolisian untuk menggelar laga di Stadion Sultan Agung Bantul. Tim berjuluk Laskar Mataram itu terpaksa menjamu Persija Jakarta di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Rabu (22/4/2026) pukul 15.30 WIB.
Situasi tersebut tentu tidak menguntungkan bagi PSIM Yogyakarta. Terlebih, Laskar Mataram dipastikan tidak mendapat dukungan masif dari suporternya, karena laga melawan Persija Jakarta berstatus tanpa penonton.
Pelatih PSIM Yogyakarta, Jean Paul Van Gastel, mengaku kecewa karena timnya harus bermain kandang di luar Yogyakarta. Ia menyebut kalau sejatinya para suporter telah menantikan laga klasik melawan Persija Jakarta.
"Sangat mengecewakan karena pertandingan ini tidak diadakan di Jogja. Saya rasa klub dan para pendukung kami sudah menunggu lama untuk bisa bermain melawan tim-tim besar di Indonesia,” kata Van Gastel dalam konferensi pers jelang laga, dikutip Rabu (22/4/2026).
“Ketika momen itu tiba di mana kami seharusnya menjalani laga kandang melawan Persija namun tidak bisa bermain di markas sendiri, itu mengecewakan bagi klub, pemain, dan pendukung," sambungnya.
PSIM Yogyakarta juga tidak membawa modal bagus untuk menghadapi Persija Jakarta. Laskar Mataram tanpa kemenangan di lima laga terakhirnya. Teranyar, tim polesan Jean Paul Van Gastel itu kalah tipis 1-2 dari Bhayangkara FC di pekan ke-28.
Rentetan hasil minor tersebut membuat PSIM Yogyakarta masih terkunci di posisi 11 klasemen sementara Super League 2025/2026 dengan 38 poin. Namun demikian, Laskar Mataram hanya terpaut tiga angka saja dari Dewa United yang menempati urutan ketujuh.
Di sisi lain, Persija Jakarta datang dengan momentum positif. Skuad berjuluk Macan Kemayoran itu mencatat dua kemenangan beruntun, dengan mengalahkan Persebaya Surabaya 3-0 pada Sabtu (11/4), dan 1-0 atas PSBS Biak pada Sabtu (18/4).
Bicara persiapan, Mauricio Souza selaku pelatih Persija Jakarta mengungkapkan bahwa skuadnya tidak punya waktu banyak. Namun, ia menegaskan skuad Macan Kemayoran dalam motivasi tinggi untuk merebut kemenangan tandang melawan PSIM Yogyakarta.
