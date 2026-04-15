Claudia Scheunemann cs Bawa Indonesia Kalahkan Kaledonia Baru 4-2 di FIFA Series Women 2026

Pesepak bola Timnas Putri Indonesia Claudia Alexandra di hadang para pemain Timnas Putri Pakistan saat pertandingan kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 Grup D di Stadion Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (2/7/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Tim nasional sepak bola putri Indonesia berhasil mengalahkan Kaledonia Baru dengan skor 4-2 pada FIFA Series Women 2026 Thailand di Stadion Dragon Solar Park, Ratchaburi, Thailand, Rabu, dikutip dari ANTARA.
Timnas putri Indonesia mampu mendominasi dan berinisiatif untuk terus menciptakan banyak peluang sekaligus menekan lawan dengan mencetak dua gol pada babak pertama.
Agresvitas skuad Merah Putih terlihat sejak awal pertandingan, dengan Claudia Alexandra Scheunemann banyak meluncurkan serangan namun dapat diantisipasi lawan.
Gol pertama tercipta pada menit ke-20 ketika Emily Nahon yang berada di posisi tidak terduga mampu meneruskan umpan tendangan sudut.
Pemain dengan nomor punggung 4 itu sedikit kesulitan hingga harus menjatuhkan badan untuk membobol gawang lawan. Ini merupakan gol pertama bagi Emily untuk timnas putri Indoensia dari 11 pertandingannya bersama skuad Merah Putih.
Sekira delapan menit berselang, tendangan dari Sheva Imut yang menggantung di sisi kiri atas gawang membuat kiper Kaledonia Baru, Elizabeth, kerepotan, hingga mampu menerobos gawang.
Timnas putri Indonesia terus berusaha menciptakan kesempatan melalui tendangan Claudia tetapi dapat diantisipasi penjaga gawang. Kaledonia Baru juga melakukan upaya serangan balik namun dapat ditahan oleh Iris de Rouw.
Skuad Merah Putih unggul 2-0 hingga turun minum. Delapan menit setelah peluit tanda babak kedua dimulai, Sheva Imut sekali lagi memperlihatkan kecepatan dan ketepatan.
Pemain dengan nomor punggung 10 itu membuka ruang di sisi kanan gawang Kaledonia Baru, menciptakan gol keduanya sekaligus membuat Indonesia unggul 3-0.
