Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Antara
16 April 2026, 04.39 WIB

Claudia Scheunemann cs Bawa Indonesia Kalahkan Kaledonia Baru 4-2 di FIFA Series Women 2026

Pesepak bola Timnas Putri Indonesia Claudia Alexandra di hadang para pemain Timnas Putri Pakistan saat pertandingan kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 Grup D di Stadion Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (2/7/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Tim nasional sepak bola putri Indonesia berhasil mengalahkan Kaledonia Baru dengan skor 4-2 pada FIFA Series Women 2026 Thailand di Stadion Dragon Solar Park, Ratchaburi, Thailand, Rabu, dikutip dari ANTARA.

Timnas putri Indonesia mampu mendominasi dan berinisiatif untuk terus menciptakan banyak peluang sekaligus menekan lawan dengan mencetak dua gol pada babak pertama.

Agresvitas skuad Merah Putih terlihat sejak awal pertandingan, dengan Claudia Alexandra Scheunemann banyak meluncurkan serangan namun dapat diantisipasi lawan.

Gol pertama tercipta pada menit ke-20 ketika Emily Nahon yang berada di posisi tidak terduga mampu meneruskan umpan tendangan sudut.

Pemain dengan nomor punggung 4 itu sedikit kesulitan hingga harus menjatuhkan badan untuk membobol gawang lawan. Ini merupakan gol pertama bagi Emily untuk timnas putri Indoensia dari 11 pertandingannya bersama skuad Merah Putih.

Sekira delapan menit berselang, tendangan dari Sheva Imut yang menggantung di sisi kiri atas gawang membuat kiper Kaledonia Baru, Elizabeth, kerepotan, hingga mampu menerobos gawang.

Timnas putri Indonesia terus berusaha menciptakan kesempatan melalui tendangan Claudia tetapi dapat diantisipasi penjaga gawang. Kaledonia Baru juga melakukan upaya serangan balik namun dapat ditahan oleh Iris de Rouw.

Skuad Merah Putih unggul 2-0 hingga turun minum. Delapan menit setelah peluit tanda babak kedua dimulai, Sheva Imut sekali lagi memperlihatkan kecepatan dan ketepatan.

Pemain dengan nomor punggung 10 itu membuka ruang di sisi kanan gawang Kaledonia Baru, menciptakan gol keduanya sekaligus membuat Indonesia unggul 3-0.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Timnas Putri Indonesia Kalah 1-7 dari RD Kongo dalam FIFA Series 2026 di Thailand - Image
Sepak Bola Indonesia

Timnas Putri Indonesia Kalah 1-7 dari RD Kongo dalam FIFA Series 2026 di Thailand

13 April 2026, 02.39 WIB

Timnas Putri Indonesia Lolos Semifinal SEA Games 2025! Ini Prediksi Calon Lawan Claudia Scheunemann Cs - Image
Sepak Bola Indonesia

Timnas Putri Indonesia Lolos Semifinal SEA Games 2025! Ini Prediksi Calon Lawan Claudia Scheunemann Cs

11 Desember 2025, 15.32 WIB

Debut Sempurna Claudia Scheunemann di FC Utrecht Wanita: Langsung Cetak Brace di Piala Liga Belanda - Image
Sepak Bola Dunia

Debut Sempurna Claudia Scheunemann di FC Utrecht Wanita: Langsung Cetak Brace di Piala Liga Belanda

19 Oktober 2025, 18.15 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda

4

Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta

5

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

6

Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka

7

Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara

8

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa

9

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

10

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore