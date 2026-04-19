Persib Bandung Gacor Tak Terkalahkan, Brian Fatari Ajak Dewa United Tetap Percaya Diri

Dewa United kontra Persib Bandung digelar tanpa penonton. (Istimewa)
JawaPos.com - Dewa United Banten FC akan menghadapi ujian berat saat menjamu Persib Bandung dalam lanjutan pekan ke-28 BRI Super League 2025/2026.
Pertandingan yang digelar Senin (20/4) di Stadion Internasional Banten ini diprediksi berlangsung sengit, mengingat kedua tim datang dengan misi besar.
Bagi Dewa United, laga ini bukan sekadar pertandingan biasa. Tim berjuluk Banten Warriors itu ingin melanjutkan tren positif usai meraih dua kemenangan beruntun.
Hasil tersebut menjadi modal penting untuk meningkatkan kepercayaan diri pemain jelang menghadapi tim papan atas.
Baca Juga:Timnas Indonesia U-17 vs Vietnam U-17 di Piala AFF U-17 2026: Mierza Tumbang, Hasil 0-0 di Babak Pertama!
Bek andalan Dewa United, Brian Fatari, menegaskan bahwa fokus menjadi kunci utama timnya jika ingin meraih hasil maksimal. Ia menyadari Persib bukan lawan yang mudah, terlebih saat ini mereka memimpin klasemen sementara.
“Persiapan melawan Persib tentu harus maksimal. Saya pribadi sangat siap dan fokus karena kami tahu mereka tim yang sedang berada di peringkat pertama,” ujar Brian dikutip dari ileague.id.
Baca Juga:Dilarang Kalah! Daftar Susunan Pemain Timnas Indonesia U-17 vs Vietnam U-17 di Piala AFF U-17 2026
Sebagai pemain belakang, Brian juga menaruh perhatian khusus pada lini serang Persib yang dikenal tajam dan konsisten sepanjang musim ini.
Ia menilai seluruh pemain harus disiplin dan tidak lengah sedikit pun selama pertandingan berlangsung.
“Kami harus benar-benar konsentrasi penuh. Saya siap menghadapi siapa pun di lini depan Persib dan tetap waspada sepanjang laga,” tambahnya.
Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan
Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!
Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK
Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT