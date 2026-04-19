Persib Bandung Gacor Tak Terkalahkan, Brian Fatari Ajak Dewa United Tetap Percaya Diri

JawaPos.com - Dewa United Banten FC akan menghadapi ujian berat saat menjamu Persib Bandung dalam lanjutan pekan ke-28 BRI Super League 2025/2026.

Pertandingan yang digelar Senin (20/4) di Stadion Internasional Banten ini diprediksi berlangsung sengit, mengingat kedua tim datang dengan misi besar.

Bagi Dewa United, laga ini bukan sekadar pertandingan biasa. Tim berjuluk Banten Warriors itu ingin melanjutkan tren positif usai meraih dua kemenangan beruntun.

Hasil tersebut menjadi modal penting untuk meningkatkan kepercayaan diri pemain jelang menghadapi tim papan atas.

Bek andalan Dewa United, Brian Fatari, menegaskan bahwa fokus menjadi kunci utama timnya jika ingin meraih hasil maksimal. Ia menyadari Persib bukan lawan yang mudah, terlebih saat ini mereka memimpin klasemen sementara.

“Persiapan melawan Persib tentu harus maksimal. Saya pribadi sangat siap dan fokus karena kami tahu mereka tim yang sedang berada di peringkat pertama,” ujar Brian dikutip dari ileague.id.

Sebagai pemain belakang, Brian juga menaruh perhatian khusus pada lini serang Persib yang dikenal tajam dan konsisten sepanjang musim ini.

Ia menilai seluruh pemain harus disiplin dan tidak lengah sedikit pun selama pertandingan berlangsung.