Van Basty Sousa: Persija Harusnya Bisa Menang Lebih Besar atas PSBS

JawaPos.com–Persija Jakarta berhasil membawa pulang tiga poin penting setelah mengalahkan PSBS Biak dengan skor tipis 1-0 dalam lanjutan kompetisi di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (18/4).

Kemenangan ini menjadi bukti efektivitas permainan Macan Kemayoran meski hanya mencetak satu gol sepanjang laga. Gol semata wayang dalam pertandingan ini tercipta saat laga baru berjalan tujuh menit. Emaxwell Souza sukses memanfaatkan umpan matang dari Fabio Calonego untuk menaklukkan lini pertahanan PSBS.

Gol cepat tersebut menjadi penentu sekaligus memberikan kepercayaan diri bagi tim tamu dalam mengendalikan jalannya pertandingan. Setelah unggul lebih dulu, Persija tampil cukup disiplin dan mampu menjaga ritme permainan.

Memasuki babak kedua, dominasi tim ibu kota semakin terlihat. Mereka terus menggempur pertahanan PSBS Biak dengan berbagai variasi serangan, baik melalui sisi sayap maupun penetrasi di lini tengah.

Namun, solidnya lini belakang PSBS membuat Persija kesulitan menambah keunggulan. Tuan rumah memilih bermain lebih bertahan dan menutup ruang gerak para pemain Persija. Strategi tersebut cukup efektif untuk meredam peluang-peluang berbahaya yang dibangun tim tamu.

Gelandang Persija Van Basty Sousa mengakui bahwa pertandingan berjalan cukup sulit meskipun timnya tampil dominan. Dia menilai pendekatan bertahan yang diterapkan PSBS menjadi tantangan tersendiri bagi timnya.

”Kami terus menekan mereka sepanjang pertandingan. Ini bukan laga yang mudah karena mereka lebih banyak bertahan. Kami sebenarnya punya peluang untuk mencetak gol tambahan, tapi belum maksimal dalam penyelesaian akhir,” ujar Van Basty dikutip dari ileague.id.

Meski gagal menambah gol, ia tetap menegaskan bahwa hasil akhir adalah hal yang paling penting. Menurut dia, tiga poin yang diraih menjadi modal berharga bagi Persija untuk terus bersaing di papan klasemen.