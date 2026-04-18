Hidup Mati di Delta! Link Live Streaming dan Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Vietnam U-17 di Piala AFF U-17 2026 

JawaPos.com — Laga penentuan nasib akan dijalani Timnas Indonesia U-17 saat menghadapi Vietnam U-17 di Piala AFF U-17 2026. Duel panas ini bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan momen hidup mati bagi Garuda Muda untuk menjaga asa ke semifinal.

Pertandingan Timnas Indonesia U-17 vs Vietnam U-17 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Minggu 19 April 2026 pukul 19.30 WIB. Laga ini akan disiarkan langsung di Indosiar dan bisa disaksikan melalui live streaming Vidio.

Kondisi Timnas Indonesia U-17 saat ini berada di ujung tanduk setelah kalah 0-1 dari Malaysia pada 16 April lalu. Hasil tersebut membuat peluang lolos menjadi semakin berat dan memaksa anak asuh Kurniawan Dwi Yulianto wajib menang di laga terakhir grup.

Situasi klasemen Grup A memang tidak menguntungkan bagi Indonesia. Saat ini Vietnam kokoh di puncak dengan 6 poin, sementara Malaysia berada di posisi kedua dan Indonesia di peringkat ketiga.

Format turnamen Piala AFF U-17 2026 juga membuat tekanan semakin besar. Hanya juara grup yang otomatis lolos ke semifinal, sementara satu slot tambahan diberikan kepada runner-up terbaik dari tiga grup.

Kekalahan dari Malaysia menjadi pukulan telak karena penentuan peringkat menggunakan sistem head to head. Meski Indonesia memiliki selisih gol lebih baik, kekalahan langsung membuat posisi mereka berada di bawah Malaysia.

Di sisi lain, Vietnam tampil sangat dominan sepanjang fase grup. Kemenangan telak 10-0 atas Timor Leste membuat mereka mengoleksi selisih gol fantastis +14 tanpa kebobolan.

Syarat utama bagi Timnas Indonesia U-17 untuk lolos ke semifinal sangat jelas, yakni wajib menang atas Vietnam. Jika berhasil, Indonesia akan unggul head to head dan membuka peluang besar menjadi juara grup.

Namun, kemenangan saja belum cukup untuk memastikan kelolosan. Indonesia juga harus berharap Malaysia gagal menang saat menghadapi Timor Leste di laga lainnya.