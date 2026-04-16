Momen Spesial Rendy Sanjaya: Cetak Gol Indah untuk Persik Tepat di Hari Ulang Tahunya

Rendy Sanjaya cetak gol pertama bersama Persik Kediri. (Dok. Persik Kediri)
JawaPos.com - Nama I Gusti Made Rendy Sanjaya Putra mendadak mencuri perhatian publik sepak bola nasional usai laga pekan ke-27 BRI Super League 2025/26.
Gelandang muda Persik Kediri itu tampil gemilang saat menghadapi Madura United FC dengan mencetak satu gol indah yang tak hanya membantu tim, tetapi juga menjadi gol terbaik pekan ini.
Momen tersebut terasa semakin spesial bagi Rendy. Pasalnya, gol itu merupakan yang pertama baginya di kompetisi kasta tertinggi Indonesia sekaligus terjadi tepat di hari ulang tahunnya. Sebuah kebetulan yang terasa begitu emosional bagi pemain muda tersebut.
Rendy tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Ia mengaku momen tersebut menjadi salah satu yang paling berkesan dalam perjalanan kariernya sejauh ini. Terlebih, gol tersebut ia persembahkan untuk sosok yang sangat berarti dalam hidupnya.
“Saya sangat senang dengan gol tersebut, apalagi terjadi di hari ulang tahun saya. Ini adalah gol pertama saya di BRI Super League dan spesial saya persembahkan untuk Mama,” ujar Rendy dikutip dari ileague.id.
Baginya, sang ibu memiliki peran besar dalam perjalanan kariernya sebagai pesepak bola. Dukungan serta nasihat yang diberikan menjadi motivasi tersendiri untuk terus berkembang dan tidak mudah menyerah.
“Beliau selalu mengingatkan saya untuk terus maju. Semoga gol ini bisa menjadi motivasi bagi saya untuk tampil lebih baik lagi ke depannya,” tambahnya.
Sejak bergabung dengan Persik Kediri musim ini, Rendy memang mulai mendapatkan kepercayaan lebih dari tim pelatih.
Ia menyadari setiap kesempatan yang diberikan harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menunjukkan kualitasnya di lapangan.
