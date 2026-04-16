Tanpa Adaptasi Lama, Moussa Sidibe Jadi Andalan Baru Bhayangkara FC

Aksi Moussa Sidibe saat membobol gawang Persija Jakarta dan memastikan kemenangan dramatis Bhayangkara FC. (Bhayangkara FC)
JawaPos.com - Kehadiran Moussa Sidibe di Bhayangkara Presisi Lampung FC langsung memberikan warna baru. Tanpa butuh waktu lama, pemain asal Mali itu mampu menyatu dengan skema permainan tim berjuluk The Guardian.
Sejak pertama kali bergabung, Sidibe terlihat nyaman baik di dalam maupun luar lapangan. Ia mengakui bahwa proses adaptasi yang berjalan mulus tidak lepas dari kesiapan dirinya secara fisik dan mental.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi modal utama untuk bisa langsung berkontribusi bagi tim.
“Ini sangat berpengaruh secara fisik maupun mental. Kami akan terus bekerja lebih keras dan mencoba memberikan yang terbaik di setiap pertandingan,” ujar Sidibe dikutip dari ileague.id.
Meski tampil impresif dalam beberapa laga awal, Sidibe memilih tetap rendah hati. Ia menegaskan bahwa performa apik yang ditunjukkannya bukan semata hasil kerja individu, melainkan buah dari kekompakan tim secara keseluruhan.
Dukungan dari pelatih hingga rekan setim menjadi faktor penting di balik cepatnya adaptasi yang ia rasakan.
Bagi Sidibe, sepak bola adalah permainan kolektif. Ia percaya, seorang pemain bisa tampil menonjol karena adanya peran besar dari pemain lain di sekitarnya. Hal inilah yang membuatnya semakin termotivasi untuk terus berkembang bersama tim.
“Semua ini karena tim. Baik staf pelatih maupun pemain lain memberikan dukungan luar biasa. Kalau ada pemain yang menonjol, itu juga berkat bantuan rekan-rekannya,” tambahnya.
Selain faktor internal tim, pengalaman Sidibe sebelumnya di kompetisi Indonesia juga menjadi keuntungan tersendiri. Musim lalu, ia sempat memperkuat Persis Solo dan menjadi salah satu pemain penting di sana. Pengalaman tersebut membuatnya tidak asing lagi dengan atmosfer sepak bola Tanah Air.
