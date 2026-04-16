Erick Thohir Sebut Belum Ada Pemain Baru yang Diproses Naturalisasi

JawaPos.com - Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir mengonfirmasi hingga sejauh ini belum ada tambahan pemain baru yang akan diproses naturalisasi untuk memperkuat tim nasional Indonesia, dikutip dari ANTARA.

Erick mengatakan bahwa setiap pemilihan pemain di tim Merah Putih kini dipercayakan kepada pelatih John Herdman.

Hingga saat ini, Erick juga mengatakan bahwa Herdman masih fokus untuk memberikan prioritas jam terbang kepada pemain-pemain yang sudah ada sekarang.

"Belum ada (yang diproses naturalisasi). Kami pada saat ini sama pelatih John tetap memprioritaskan pemain-pemain yang ada saat ini," kata Erick Thohir kepada pewarta di Jakarta, Kamis.

"Karena tadi perlu waktu dari Coach John sendiri untuk terus mengisi kekompakan tim ini dan sampai hari ini kita belum ada bicara naturalisasi tambahan," imbuh Erick.

Terakhir kali Indonesia menaturalisasi pemain adalah pada Agustus 2025 ketika memproses kewarganegaraan Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans.

Sebelumnya, PSSI dikabarkan akan melakukan proses naturalisasi dengan mengurus proses kewarganegaraan sejumlah pemain.