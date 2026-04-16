Erick Thohir Siapkan Kompetisi Sepak Bola Baru Musim Depan, Bagaimana Nasib Super League?

JawaPos.com - Para penggemar sepak bola Indonesia siap-siap buat semakin dimanjakan dengan pertandingan sepak bola di Tanah Air. Pasalnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir sedang menyiapkan kompetisi baru untuk musim depan.

Dalam keterangannya di Instagram, saat memimpin rapat Exco PSSI dengan ILeague, Erick menyatakan bahwa kompetisi baru tersebut sudah dalam tahap pematangan rencana. Hanya saja, ia tidak membeberkan nama kompetisi tersebut.

"Kami juga tengah mematangkan rencana menggulirkan kejuaraan yang akan berjalan bersamaan dengan liga," kata Erick melalui unggahan akun resmi Instagramnya.

Dengan pernyataan tersebut, maka hampir dipastikan bahwa kompetisi reguler yang sudah berjalan beberapa tahun ini seperti Super League hingga Liga 4 akan tetap berlangsung pada musim depan.

Selain membocorkan kompetisi baru, Erick beserta jajaran juga membahas mengenai program kompetisi musim depan atau 2026/2027, termasuk persetujuan regulasi yang akan ditetapkan.

Meski Super League masih berlangsung, namun penetapan regulasi liga musim depan dilakukan lebih awal agar liga musim depan dapat berlangsung lebih baik, terukur, dan terintegrasi.

Tak hanya itu, untuk merealisasikan terselenggaranya liga yang lebih baik dan terstruktur, PSSI dan ILeague

menekankan pentingnya sinkronisasi kalender kompetisi musim depan dengan agenda tim nasional, program organisasi PSSI, serta berbagai event lokal dan internasional.

VAR Berdampak Positif

Sementara itu, pihak operator Super League, yaitu ILeague memberikan pernyataan menarik terkait penerapan VAR di liga, di mana dalam 243 laga yang sudah dimainkan, terjadi peningkatan rivalitas dan semakin kompetitif berkat adanya VAR.