Jadi Saksi Sejarah! Siaran Langsung dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

Sejumlah Pemain Timnas Indonesia U-17 saat menghadapi Timor Leste U-17 dalam ASEAN U-17 Boys Championship di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Senin (13/4). (Riana Setiawan / Jawa Pos)
JawaPos.com — Laga sarat gengsi akan tersaji saat Timnas Indonesia U-17 menghadapi Malaysia dalam duel tetangga berisik di ajang Piala AFF U-17 2026. Pertandingan krusial ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Kamis (16/4/2026) pukul 19.30 WIB.
Pertemuan dua rival klasik ini bukan sekadar laga biasa, melainkan penentuan langkah menuju semifinal Grup A. Kemenangan menjadi target mutlak bagi skuad Garuda Muda untuk membuka jalan lebih lebar di turnamen ini.
Timnas Indonesia U-17 datang dengan kepercayaan diri tinggi usai membantai Timor Leste 4-0 di laga pembuka. Hasil itu menjadi modal penting bagi anak asuh Kurniawan Dwi Yulianto menghadapi tekanan pertandingan besar.
Meski tampil impresif, Kurniawan memilih meredam euforia para pemainnya. Ia menegaskan fokus dan mentalitas tetap menjadi kunci utama dalam setiap pertandingan.
"Terima kasih. Dari pertama saya bergabung dengan tim ini, hal yang penting saya tekankan adalah pemahaman kemudian kekuatan dan mentalitas pemenang," ujar Kurniawan, Kamis (16/4/2026).
Pelatih yang juga legenda sepak bola Indonesia itu menegaskan pentingnya konsistensi. Ia tidak ingin kemenangan besar di laga pertama justru membuat pemain terlena.
"Hal ini tidak bosan-bosannya kami ingatkan kepada para pemain," lanjutnya. Pesan tersebut menjadi pengingat agar tim tetap berada di jalur yang benar.
"Kemenangan tadi bagi kami, saya selalu ingatkan kepada pemain bahwa kita patut syukuri," imbuhnya. Namun, ia menekankan perayaan harus dilakukan secara wajar.
"Tetapi merayakan sewajarnya karena besok harus fokus lagi menghadapi Malaysia," tegasnya. Fokus penuh kini diarahkan ke duel penting melawan Harimau Muda.
Baca Juga:Curhat Gali Freitas! Bintang Persebaya Surabaya Pantau Timor Leste U-17 Saat Dibantai Timnas Indonesia U-17 4-0 di Piala AFF U-17 2026
Di atas kertas, Indonesia memang lebih diunggulkan setelah Malaysia kalah telak dari Vietnam. Namun, Kurniawan menolak anggapan tersebut dan memilih bersikap realistis.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
12 Kuliner Nasi Pecel Enak di Jember, Perpaduan Sayur Segar, Rempeyek dan Bumbu Kacang yang Sedap
Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026