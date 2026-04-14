Kadek Rendy Persembahkan Gol Pertamanya bersama Persik Kediri untuk Ibunya

Rendy Sanjaya cetak gol pertama bersama Persik Kediri. (Dok. Persik Kediri)
JawaPos.com - Kadek Rendy Sanjaya berhasil mencetak gol pertamanya bersama Persik Kediri saat kalah dari Madura United di Super League pekan ke-27. Dia mencetak gol tersebut pada menit ke-62 saat Persik tertinggal satu gol.
Mencetak gol pertama bersama Persik Kediri sangat disyukuri oleh Rendy Sanjaya. Pemain 22 tahun tersebut mempersembahkan gol itu kepada ibunya yang telah meninggal dunia sejak tahun 2025 yang selalu mendukung karir sepak bolanya.
"Astungkara, first goal di BRI Super League. Terutama goal ini saya persembahkan untuk MAMA saya tercinta yang selalu mengingatkan saya untuk terus maju dan semoga ini terus jadi motivasi saya untuk lebih kerja keras dan terus berproses," tulis Rendy Sanjaya di kanal instagram pribadinya.
Ucapan selamat juga disampaikan Persik kepada Kadek Rendy. Pihak klub juga senang dengan performa pemain kelahiran Tabanan, Bali tersebut meski Macan Putih harus menelan kekalahan dari Madura United.
"Bermain di sisi kanan pertahanan Persik Kediri, Kadek Rendy tampil solid dan berhasil mencetak gol penyama kedudukan lewat sepakan jarak jauh. Meski tim belum mampu meraih kemenangan, apresiasi tinggi layak diberikan kepada pemain muda ini atas penampilannya. Gol pertama Kadek Rendy di musim ini untuk Persik Kediri!," tulis pujian dari Persik Kediri.
Saat menghadapi Madura United, Rendy menunjukkan permainan yang menjanjikan di sisi pertahanan. Melihat statistik permainan yang melansir I League, eks pemain Persis Solo tersebut melakukan empat tekel dan tiga intersep.
Dari sisi penyerangan, Rendy juga memiliki peran yang sangat baik. Selain melepaskan satu tendangan ke arah gawang yang menjadi gol, dia juga melakukan tendangan tidak tepat sasaran ke gawang Madura United.
Meski di awal musim sempat kesulitan mendapatkan menit bermain, namun Kadek Rendy mulai sering menjadi pemain starter. Pemain nomor punggung 19 tersebut sudah bermain selama enam pertandingan hingga pekan ke-27.
