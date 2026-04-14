Tak Jadi di Gelora Delta, Duel Deltras vs Kendal Tornado FC Pindah ke Sriwedari Solo

JawaPos.com–Pertandingan antara Deltras FC menghadapi Kendal Tornado FC pada lanjutan Pegadaian Championship 2025/2026 dipastikan mengalami perubahan lokasi. Laga yang semula dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, kini dipindahkan ke Stadion Sriwedari, Solo.

Perubahan venue tersebut tetap tidak mengubah jadwal pertandingan. Duel kedua tim dijadwalkan berlangsung pada Minggu (19/4) pukul 15.30 WIB.

Keputusan ini diambil berdasarkan surat resmi dari operator kompetisi ILeague bernomor 077/LUI-KOM/IV/2026 terkait penyesuaian venue pertandingan. Stadion Gelora Delta sendiri saat ini digunakan sebagai salah satu lokasi penyelenggaraan Piala AFF U-17 2026, sehingga tidak dapat dipakai untuk pertandingan liga.

Manajer Kendal Tornado FC Heri Sasongko membenarkan bahwa pihaknya telah menerima pemberitahuan resmi terkait perubahan tersebut. Dia menyebut bahwa tim tidak mengalami kendala berarti dalam menyikapi keputusan tersebut.

”Benar, kami sudah menerima surat perubahan venue pertandingan dari operator kompetisi,” ujar Heri, Selasa (14/4).

Menurut dia, perpindahan lokasi justru memberi keuntungan tersendiri bagi tim. Jarak Solo yang relatif dekat dari Kendal membuat waktu tempuh lebih singkat, sehingga kondisi pemain dapat tetap terjaga.

Skuad Kendal Tornado FC hingga saat ini masih menjalani persiapan seperti biasa di Charlie Training Center, Salamsari, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Program latihan tidak mengalami perubahan meski lokasi pertandingan berganti.

”Kami tetap fokus menjalani persiapan di Kendal. Dengan lokasi yang tidak terlalu jauh, recovery pemain bisa lebih maksimal,” jelas Heri Sasongko.