Tak Jadi di Gelora Delta, Duel Deltras vs Kendal Tornado FC Pindah ke Sriwedari Solo

Kendal Tornado FC. (Istimewa)
JawaPos.com–Pertandingan antara Deltras FC menghadapi Kendal Tornado FC pada lanjutan Pegadaian Championship 2025/2026 dipastikan mengalami perubahan lokasi. Laga yang semula dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, kini dipindahkan ke Stadion Sriwedari, Solo.
Perubahan venue tersebut tetap tidak mengubah jadwal pertandingan. Duel kedua tim dijadwalkan berlangsung pada Minggu (19/4) pukul 15.30 WIB.
Keputusan ini diambil berdasarkan surat resmi dari operator kompetisi ILeague bernomor 077/LUI-KOM/IV/2026 terkait penyesuaian venue pertandingan. Stadion Gelora Delta sendiri saat ini digunakan sebagai salah satu lokasi penyelenggaraan Piala AFF U-17 2026, sehingga tidak dapat dipakai untuk pertandingan liga.
Baca Juga: Wonderkid Persebaya Surabaya, Dava Yunna Bikin Gol Salto buat Timnas Indonesia Junior, Ngaku sudah Diramal Teman-temannya
Manajer Kendal Tornado FC Heri Sasongko membenarkan bahwa pihaknya telah menerima pemberitahuan resmi terkait perubahan tersebut. Dia menyebut bahwa tim tidak mengalami kendala berarti dalam menyikapi keputusan tersebut.
”Benar, kami sudah menerima surat perubahan venue pertandingan dari operator kompetisi,” ujar Heri, Selasa (14/4).
Menurut dia, perpindahan lokasi justru memberi keuntungan tersendiri bagi tim. Jarak Solo yang relatif dekat dari Kendal membuat waktu tempuh lebih singkat, sehingga kondisi pemain dapat tetap terjaga.
Baca Juga: Kemenangan Perdana Kurniawan Dwi Yulianto, Simak 3 Fakta Menarik Timnas Indonesia U-17 Tumbangkan Timor Leste U-17
Skuad Kendal Tornado FC hingga saat ini masih menjalani persiapan seperti biasa di Charlie Training Center, Salamsari, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Program latihan tidak mengalami perubahan meski lokasi pertandingan berganti.
”Kami tetap fokus menjalani persiapan di Kendal. Dengan lokasi yang tidak terlalu jauh, recovery pemain bisa lebih maksimal,” jelas Heri Sasongko.
Sementara itu, pelatih Kendal Tornado FC, Stefan Keeltjes, juga menyambut positif perubahan venue ini. Dia menilai kondisi fisik pemain bisa lebih optimal karena tidak perlu perjalanan panjang.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
12 Kuliner Nasi Pecel Enak di Jember, Perpaduan Sayur Segar, Rempeyek dan Bumbu Kacang yang Sedap
Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026