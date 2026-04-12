Comeback ke Ternate, Vico Duarte Siap Jadi Pembeda untuk Dewa United

Dewa United sambut comeback Vico Duarte di Ternate hadapi Malut United di BRI super league. (Istimewa)
JawaPos.com–Dewa United Banten FC menghadapi tantangan penting saat bertandang ke markas Malut United FC pada pekan ke-27 BRI Super League 2025/26. Laga di Stadion Gelora Kie Raha, Minggu (12/4), ini menjadi salah satu pertandingan yang menarik perhatian, terutama karena kembalinya Vico Duarte ke Ternate.
Kehadiran Vico di skuad Dewa United langsung memberikan dampak positif. Pelatih kepala Jan Olde Riekerink tidak ragu mengakui kontribusi pemain asal Brasil tersebut sejak bergabung dengan tim.
Menurut dia, Vico bukan hanya meningkatkan kualitas permainan, tetapi juga membawa energi baru dalam persaingan internal. Dalam konferensi pers jelang pertandingan dikutip dari ileague.id, Riekerink menilai kehadiran pemain berkualitas seperti Vico mampu memacu pemain lain untuk tampil lebih baik.
Dia menyebut persaingan sehat di dalam tim menjadi salah satu kunci untuk menjaga performa tetap konsisten di tengah kompetisi yang ketat. Selain faktor teknis, aspek mental juga menjadi perhatian utama.
Riekerink berharap para pemainnya mampu memaksimalkan peluang yang ada, terutama di lini depan. Efektivitas serangan menjadi fokus penting agar Dewa United bisa mencuri poin dari laga tandang ini.
Di sisi lain, Vico Duarte menegaskan kesiapannya untuk menghadapi mantan klub. Meski memiliki kenangan bersama Malut United, dia memastikan profesionalisme tetap menjadi prioritas utama. Baginya, pertandingan ini adalah bagian dari tanggung jawab sebagai pemain Dewa United.
Vico juga menyadari bahwa bermain di Stadion Gelora Kie Raha bukan hal mudah. Dukungan penuh suporter tuan rumah dipastikan akan menjadi tantangan tersendiri. Namun, ia tetap optimistis timnya mampu tampil maksimal dan membawa pulang hasil positif.
Pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit. Malut United tentu tidak ingin kehilangan poin di kandang sendiri, apalagi mereka juga tengah berusaha menjaga posisi di papan klasemen. Sementara itu, Dewa United datang dengan ambisi besar untuk terus merangsek ke papan atas.
Dengan kualitas pemain yang dimiliki kedua tim, laga ini berpotensi menyajikan duel menarik sejak menit awal. Kunci bagi Dewa United adalah menjaga konsistensi permainan serta memanfaatkan setiap peluang yang tercipta. Jika mampu tampil efektif, peluang untuk membawa pulang tiga poin tetap terbuka.
