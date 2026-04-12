Reuni di Manahan, Dejan Tumbas Bertekad Bobol Gawang Sahabatnya demi Posisi Klasemen

JawaPos.com - Pemain Persis Solo, Dejan Tumbas, memastikan jika dia dan rekan-rekannya siap untuk melanjutkan tren positif di laga pekan ke-27 Super League 2025/2026. Striker asal Serbia itu optimistis dengan persiapan panjang yang telah dilakukan tim dapat membuahkan hasil yang maksimal di laga lawan Semen Padang FC di Stadion Manahan, Solo, Minggu (12/4) sore.

“Kami akan menampilkan permainan terbaik karena para pemain tahu pertandingan ini akan sangat penting. Sehingga para pemain siap memberikan yang terbaik untuk mendapatkan hasil terbaik demi Persis,” kata Dejan Tumbas.

Meski bakal bermain tanpa kehadiran suporter akibat sanksi yang diberikan untuk Persis, Dejan Tumbas memastikan jika para pemain akan berjuang semaksimal mungkin untuk meraih kemenangan.

“Laga memang bakal tanpa suporter, tetapi kita akan profesional karena kita sangat membutuhkan poin. Dan, kita menghadapi tim yang sama di zona kurang aman, namun kita akan memberikan yang lebih untuk meraih tiga poin,” ujarnya.

Uniknya, Dejan akan menghadapi sahabatnya yang kini menjadi kiper Semen Padang, Rendy Oscario. Keduanya saling bahu-membahu bersama Persebaya Surabaya di putaran pertama musim ini.

Karena itu, Dejan bertekad terus membawa perubahan positif bagi Laskar Sambernyawa, meski harus berhadapan dengan sang sahabat.

Tren positif saat ini memang sedang ditunjukkan Persis. dalam tujuh laga terakhir, Persis belum tersentuh kekalahan dengan mengukir dua kemenangan dan lima hasil imbang.

Saat ini, Persis ada di peringkat ke-16 dari 18 tim dengan koleksi 21 poin. Mereka hanya terpaut satu poin saja dari Semen Padang yang ada di peringkat ke-17 dengan koleksi 20 poin.