Andre Rizal Hanafi
11 April 2026, 00.47 WIB

Prediksi Persita vs Arema FC: Laga Panas BRI Super League, Singo Edan Incar Curi Poin

Pemain Arema FC. (Arema)

JawaPos.com–Pertandingan seru akan tersaji pada lanjutan BRI Super League 2025/2026 ketika Persita Tangerang menjamu Arema FC pada Jumat (10/4) di Banten International Stadium. Laga ini diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama membutuhkan poin untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara musim ini.

Persita datang ke pertandingan ini dengan modal yang kurang ideal setelah pada laga sebelumnya harus mengakui keunggulan Persebaya Surabaya dengan skor tipis 0-1. Kekalahan tersebut membuat tim asuhan Carlos Pena dituntut segera bangkit, terutama saat bermain di kandang sendiri yang selama ini menjadi salah satu kekuatan utama mereka.

Dukungan suporter diharapkan mampu menjadi tambahan energi untuk tampil lebih agresif sejak awal laga. Di sisi lain, Arema FC juga tidak berada dalam kondisi terbaik. Tim berjuluk Singo Edan itu belum mampu meraih kemenangan dalam beberapa pertandingan terakhir.

Performa yang tidak stabil membuat posisi mereka di klasemen belum aman, sehingga laga tandang ke markas Persita menjadi kesempatan penting untuk bangkit. Pelatih Marcos Santos disebut tengah berada dalam tekanan, namun tetap optimistis timnya bisa tampil lebih solid.

Persita masih akan mengandalkan sejumlah pemain kunci dalam laga ini. Rayco Rodriguez diperkirakan kembali menjadi motor serangan utama yang mengatur alur permainan dari lini tengah hingga depan.

Selain itu, keberadaan Ahmad Nur Hardianto di lini depan menjadi harapan besar untuk mencetak gol di momen penting. Kombinasi pemain sayap dan gelandang serang Persita juga diperkirakan akan lebih aktif dalam menekan pertahanan lawan.

Namun, persoalan utama Persita masih terletak di lini belakang. Dalam beberapa pertandingan terakhir, mereka kerap kehilangan konsentrasi di menit-menit krusial yang berujung pada kebobolan.

Hal ini menjadi catatan penting jika ingin mengamankan poin penuh di laga kandang kali ini. Organisasi pertahanan akan menjadi faktor penentu apakah mereka bisa meredam agresivitas Arema FC atau tidak.

Arema FC datang dengan beberapa kabar positif, terutama kembalinya sejumlah pemain inti yang sebelumnya absen. Kehadiran Dalberto Luan menjadi sorotan utama karena striker ini merupakan salah satu pencetak gol terbanyak tim musim ini. Selain itu, dukungan dari lini tengah seperti Betinho dan Gustavo Franca akan sangat penting dalam menjaga keseimbangan permainan.

