Andre Rizal Hanafi
08 April 2026, 00.04 WIB

Persik Kediri Dominan tapi Gagal Menang, Marcos Reina Soroti Penalti dan Gol Dianulir

Pelatih Persik Kediri, Marcos Reina. (Dok. Persik)

JawaPos.com - Persik Kediri harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 0-0 melawan Persijap Jepara pada pekan ke-26 Super League 2025/2026. 

Laga yang digelar di Stadion Brawijaya, Senin (6/4), itu menyisakan rasa kecewa bagi tuan rumah yang tampil lebih dominan sepanjang pertandingan.

Sejak peluit awal dibunyikan, Persik langsung mengambil inisiatif serangan. Tim berjuluk Macan Putih itu beberapa kali menciptakan peluang berbahaya yang membuat lini belakang Persijap bekerja ekstra keras.

Momen yang sempat menghidupkan stadion terjadi pada menit ke-28. Jose Enrique berhasil menjebol gawang lawan dan disambut sorak sorai suporter. 

Namun, kegembiraan itu tak bertahan lama setelah wasit menganulir gol tersebut usai tinjauan VAR menunjukkan posisi offside.

Tekanan Persik tidak mengendur di babak kedua. Peluang emas datang pada menit ke-60 melalui titik penalti. 

Jose Enrique yang kembali dipercaya sebagai eksekutor justru gagal memaksimalkan kesempatan setelah tendangannya berhasil ditepis kiper Persijap, Sendry Johansyah.

Pelatih Persik Kediri, Marcos Reina, mengaku kecewa dengan hasil akhir pertandingan. Ia menilai timnya layak meraih tiga poin jika melihat jalannya laga.

“Kami merasa pantas mendapatkan kemenangan. Ada gol yang dianulir dan penalti yang gagal. Hari ini bukan soal permainan, tapi soal keberuntungan,” ujar Marcos dikutip dari ileague.id.

Artikel Terkait
Persijap Imbang di Kandang Persik, Mario Lemos: Satu Poin Tetap Berharga - Image
Sepak Bola Indonesia

Persijap Imbang di Kandang Persik, Mario Lemos: Satu Poin Tetap Berharga

07 April 2026, 23.45 WIB

Bongkar 3 Fakta Hasil Imbang Persik Kediri Kontra Persijap Jepara, Clean Sheet Tapi Tak Pernah Menang - Image
Sepak Bola Indonesia

Bongkar 3 Fakta Hasil Imbang Persik Kediri Kontra Persijap Jepara, Clean Sheet Tapi Tak Pernah Menang

07 April 2026, 03.28 WIB

PSMS Medan Nyaris Mustahil Promosi ke Super League, Skuad Eko Purdjianto Ditahan Imbang Persikad Depok 2-2 - Image
Sepak Bola Indonesia

PSMS Medan Nyaris Mustahil Promosi ke Super League, Skuad Eko Purdjianto Ditahan Imbang Persikad Depok 2-2

07 April 2026, 00.15 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

