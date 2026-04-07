Persik Kediri Dominan tapi Gagal Menang, Marcos Reina Soroti Penalti dan Gol Dianulir

Pelatih Persik Kediri, Marcos Reina. (Dok. Persik)
JawaPos.com - Persik Kediri harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 0-0 melawan Persijap Jepara pada pekan ke-26 Super League 2025/2026.
Laga yang digelar di Stadion Brawijaya, Senin (6/4), itu menyisakan rasa kecewa bagi tuan rumah yang tampil lebih dominan sepanjang pertandingan.
Sejak peluit awal dibunyikan, Persik langsung mengambil inisiatif serangan. Tim berjuluk Macan Putih itu beberapa kali menciptakan peluang berbahaya yang membuat lini belakang Persijap bekerja ekstra keras.
Momen yang sempat menghidupkan stadion terjadi pada menit ke-28. Jose Enrique berhasil menjebol gawang lawan dan disambut sorak sorai suporter.
Namun, kegembiraan itu tak bertahan lama setelah wasit menganulir gol tersebut usai tinjauan VAR menunjukkan posisi offside.
Tekanan Persik tidak mengendur di babak kedua. Peluang emas datang pada menit ke-60 melalui titik penalti.
Jose Enrique yang kembali dipercaya sebagai eksekutor justru gagal memaksimalkan kesempatan setelah tendangannya berhasil ditepis kiper Persijap, Sendry Johansyah.
Pelatih Persik Kediri, Marcos Reina, mengaku kecewa dengan hasil akhir pertandingan. Ia menilai timnya layak meraih tiga poin jika melihat jalannya laga.
“Kami merasa pantas mendapatkan kemenangan. Ada gol yang dianulir dan penalti yang gagal. Hari ini bukan soal permainan, tapi soal keberuntungan,” ujar Marcos dikutip dari ileague.id.
